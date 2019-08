Operário aproveita bola parada e bate Vila Nova pela Série B

Operário-PR e Vila Nova se enfrentaram nesta sexta-feira (09), no Germano Krüger. A partida foi válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Lázaro.

O Vila Nova começou no ataque e aos seis, em cobrança de falta, Alan Mineiro mandou direto nas mãos de Rodrigo Viana. No minuto seguinte, o meia chutou novamente para o gol, mas a bola parou na zaga.

Aos 16', boa chance para o Operário, com Cleyton. O jogador tentou o cruzamento, mas a bola foi na direção do gol e assustou o goleiro Rafael Santos, que mandou para fora. Apesar das reclamações, a arbitragem marcou tiro de meta.

O Operário voltou a ameaçar aos 22', novamente com Cleyton, que cobrou falta na área. Diego Jussani desviou e a bola saiu em escanteio.

Ainda com as melhores chances, aos 32', o time da casa tentou com Allan Vieira, que cruzou para Schumacher. No entanto, o jogador mandou para fora.

Na primeira jogada de perigo do segundo tempo o Operário abriu o placar, aos seis minutos. Danilo Báia cobrou escanteio e o lateral Lázaro mandou de cabeça para o gol.

O Vila Nova respondeu aos 13', com Robinho. O jogador chutou de fora da área e Rodrigo Viana fez a defesa.

No minuto seguinte, a partida foi interrompida para atendimento a Romário, lateral esquerdo do Vila Nova. Após choque com Cléo Silva, o jogador caiu desacordado no gramado. Em seguida, foi encaminhado para um hospital de Ponta Grossa.

E aos 28' o Vila mais uma chance de empatar após falha do arqueiro rival, que deixou a bola escapar após cruzamento de Joseph. No entanto, conseguiu se recuperar na sequência.

A última chance do time visitante foi aos 45', com Jeferson, que, de frente para o gol, mandou para fora. No entanto, a arbitragem já havia marcado impedimento.

Com o resultado, o Operário subiu para a 9ª posição, com 21 pontos. Já o Vila Nova é o 15° colocado, com 15 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Operário visita o Bragantino na segunda-feira (12), às 20h, no Nabi Abi Chedid. O Vila Nova enfrenta o Guarani, na sexta-feira (16), às 21h30, no Brinco de Ouro.