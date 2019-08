Cuiabá bate São Bento e consegue segunda vitória em casa na Série B

Na noite desse sábado (10) na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o São Bento em partida válida pela 15ª rodada da Série B. O Dourado conseguiu vitória apertada por 3 a 2 e encostou no G-4 da competição. Alê e Júnior Todinho, duas vezes, marcaram para os mandantes, enquanto Marcos Martins e Zé Roberto fizeram para o Bentão.

O time da casa dominou o primeiro tempo e saiu para o intervalo com vantagem, após sobra dentro da área do goleiro Gabriel Félix, onde Júnior Todinho bateu cruzado, sem chance de defesa. O único momento em que os visitantes ofereceram perigo na primeira etapa ocorreu durante um chute do atacante Caio Rangel.

Já no segundo tempo, os donos da casa ampliaram o placar após assistência de Felipe Marques para Júnior Todinho, na entrada da área. Sem qualquer marcação, o atacante dominou com facilidade e mandou pro fundo do gol.

O Cuiabá ainda teve algumas chances de ampliar o placar, como na jogada de Rodolfo aos nove minutos da segunda etapa, porém o goleiro da equipe visitante fez boa defesa. Caio Rangel ainda voltou a causar problemas para Victor Souza, após jogada de Paulinho Boia, porém o goleiro faz grande defesa e evita a diminuição do placar para os visitantes.

O time de Sorocaba chegou a diminuir o placar duas vezes com o atacante Zé Roberto e com o lateral-direito Marcos Martins. O atacante autor de um dos gols do São Bento avaliou o resultado como “um jogo dentro das possibilidades”. Lamentou a derrota, mas salientou a necessidade de trabalhar firme para arrancar uma vitória dentro de casa na próxima etapa.

O volante Alê ainda ampliou o placar para o time de Mato Grosso, rendendo a segunda vitória em casa na competição, deixando o Cuiabá a apenas um ponto do G-4. No caso do São Bento, a derrota coloca a equipe na posição de vice-lanterna da Série B, complicando na missão de evitar o rebaixamento.

Os próximos confrontos das equipes serão no próximo sábado (17): o São Bento enfrenta em casa o Paraná, às 11h. No Independência, o Cuiabá visita o América-MG às 19h. Partidas no horário de Brasília.