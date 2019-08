Umberto Louzer comemora boa fase do Coxa, mas garante 'pés no chão' para sequência da Série B

O Coritiba venceu o Figueirense por 2 a 0 no Couto Pereira neste sábado (10) pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gols de Rodrigão e Igor Jesus, o time verde subiu para a vice liderança, com 26 pontos. O técnico do Coxa, Umberto Louzer, pontuou erros e as principais dificuldades da equipe no primeiro tempo. Porém, elogiou o desempenho da segunda etapa.

"Primeiro tempo tivemos controle do jogo, porém faltou um pouco de agressividade, movimentação e um refino na parte que precisava da finalização. Combinar, ter um passe melhor e infiltrar na linha defensiva do adversário. Faltou agressividade para gerar mais desiquilíbrio ao sistema defensivo do adversário para que assim pudesse chegar ao gol. Sabíamos da dificuldade, o sistema defensivo do Figueirense é muito bem montado, time perigoso na transição. Não podíamos desequilibrar. No segundo tempo a gente conseguiu ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais vertical. Começamos a criar oportunidades e dificultar o encaixe de marcação do adversário e fomos felizes nos dois gols que garantiu o segundo lugar na tabela. Feliz que os atletas dão a resposta".

Mesmo com a boa sequência que rendeu a segunda colocação no campeonato, o treinador garante que os próximos jogos precisam seguir o padrão de entrega total dos jogadores.

"Os atletas tem se dedicado ao máximo, entendido a necessidade que temos, a importância e a responsabilidade. A entrega é diária. Amanhã a gente entra em processo de ajuste, melhorias para estudar o adversário. O tempo é muito curto, fazer ajustes em função do nosso adversário, aquilo que vamos precisar fazer para marcar bem e precisar de movimentação para gerar dificuldade de marcação no oponente. Tem conseguido variar muito em função das características individuais de cada atletas. Continuar com os pés no chão, muita coisa para evoluir e terça teremos que provar novamente que somos capazes para fazer um grande jogo e consequentemente conquistar mais três pontos".

O Coxa volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas na terça-feira (13), às 21h30, no Couto Pereira, pela décima sexta rodada do Brasileirão Série B.