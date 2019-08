Diniz lamenta Flue desperdiçar bom momento no jogo: "Não conseguimos marcar"

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu de 2 a 1 para o Atlético Mineiro fora de casa. O Tricolor começou bem a partida impondo seu ritmo e criando oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar. O time mineiro equilibrou o jogo e começou a criar suas chances.

No final do primeiro tempo Cazares abriu o placar e no começo do segundo tempo Ricardo Oliveira fez o segundo. Nenê no final da partida descontou para os cariocas. Depois do jogo o técnico Fernando Diniz falou sobre a partida do seu time e o plano de jogo do adversário.

"Ele veio com uma estratégia de marcar em cima e variou a marcação. Jogamos no campo do Atlético os 30 primeiros minutos inteiros. Se eles tivessem marcado lá em cima ficaríamos acuados, não foi o que aconteceu. Os primeiros minutos fomos muito soberanos, tivemos muitas chances de abrir o marcador e não conseguimos marcar. A partir daí o jogo ficou de transição rápida, eles esticaram algumas bolas e levaram vantagens em alguns lances. Eles até terminaram o primeiro tempo um pouco melhor que a gente, fizeram o gol."

O segundo gol do galo nasceu de um erro de passe de Nenê na saída de bola.

"No segundo tempo tomamos o gol muito cedo. Eles recuperaram uma bola em uma saída de jogo nossa, um erro que não costumamos cometer. Fizeram 2 a 0. O jogo ficou bem desenhado."

Mesmo correndo atrás do resultado e lutando até o fim, Diniz lamentou as chances perdidas ainda no primeiro tempo.

"A gente atacando, eles usando contra-ataque, jogo aberto, jogo foi bom. O principal pecado do time hoje foi não ter feito os gols na hora que estávamos bem melhor no jogo."

O próximo compromisso do Flu no Brasileirão é dia 18 de agosto, diante do CSA no Rio de Janeiro.