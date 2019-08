São Paulo empata com Palmeiras e garante vaga na final do Brasileiro Feminino A-2

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (11), pela volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. A partida ocorreu no Nelo Bracalente, em Vinhedo, e terminou empatada em 1 a 1. Cris abriu o placar para o Tricolor e Carla, de pênalti, igualou para o Verdão.

Com a vitória, o Tricolor está na final, pois venceu o primeiro duelo entre as equipes por 1 a 0. A decisão será contra o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio.

A primeira chegada foi do Palmeiras, no primeiro minuto de jogo. Monica cruzou na área e Luana tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, outra chegada de Monica, mas Bruna tirou.

Aos oito, nova chance do Palmeiras. Isabella cruzou para Maressa, que, de voleio, mandou para o gol. No entanto, Carla fez a defesa. Aos 12’, Bianca cobrou falta por cima da meta são paulina.

O São Paulo abriu o placar aos 32’, com Cris. Andressa sofreu falta de Nicoly. Natane cobrou a falta, Jully afastou no tapa, mas a bola continuou viva na área e a jogadora cabeceou para o gol.

A comemoração durou pouco, pois no minuto seguinte a arbitragem marcou pênalti para o Palmeiras. Carla foi derrubada por Andressa. Ela mesma cobrou a penalidade e empatou a partida.

O São Paulo teve a chance de voltar a frente no placar aos 43’, com Bruna. Natane cruzou na área e a jogadora, com o gol vazio, chutou, mas a bola subiu demais e foi para fora.

No segundo tempo, o Tricolor começou pressionando com três boas chances nos primeiros dez minutos de partida. Aos cinco, Natane arriscou de longe e Jully espalmou.

No minuto seguinte, Natane levantou na área e a goleira palmeirense fez outra boa defesa. Aos 10’, Otilia recebeu o passe, mas foi flagrada em impedimento. Aos 14’, o Palmeiras ficou com uma jogadora a menos. Thalita cometeu falta em Natane, recebeu o segundo amarelo e foi expulsa. Na cobrança de falta, Bruna mandou para a área,a defesa cortou, e, na sobra, Andressa chutou para fora.

Mesmo com uma a menos o Palmeiras teve boa oportunidade aos 19’, com Carla. Camila fez o cruzamento na área, a jogadora chutou no meio do gol, mas sua xará fez boa defesa. Aos 24’, outra chance de Carla, que recebeu de Isabella e mandou para fora.

Aos 37’, o Palmeiras chegou com Nicoly, que chutou da entrada da área. Na sequência, a arbitragem marcou impedimento de Carla. Já aos 51’, a última chance da partida. Carla bateu para o gol, mas a goleira defendeu sem problemas.