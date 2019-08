Em seu aniversário, Ponte Preta vence Dérbi 194 e afunda Guarani no Z-4 da Série B

Jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Moisés Lucarelli

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Moisés Lucarelli

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, que está fazendo 119 anos neste domingo (11), venceu o Derby contra o Guarani, por 1 a 0. O gol foi marcado por Matheus Vargas, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A situação na tabela para a Ponte melhorou com a vitória. Ela agora está com 23 pontos, na 7ª posição, empatado em pontos com CRB, Paraná, Cuiabá e Sport, este último que tem um jogo à menos. Já o Guarani volta para a vice-lanterna do campeonato. São apenas 13 pontos nesses 15 jogos. O Bugre está empatado em pontos com São Bento e Criciúma.

Como foi o Derby

Antes do primeiro minuto, Deivid já tinha feito uma falta. O Derby de Campinas começou quente! A primeira chance da partida foi aos nove minutos, quando Bruno Souza levantou uma falta na área e Deivid se esticou, acertando a bola, mas mandando ela pela linha de fundo.

Aos 14 minutos, Roger ia abrindo o placar, tocando de cabeça em uma falta cobrada de longe por Diego Renan, que entrou no canto de Kléver. O auxiliar anulou o gol que seria o primeiro da partida.

Aos 30, de quase do meio campo, Vitor Feijão cobrou uma falta com muita força e quase colocou ela no ângulo esquerdo de Ivan, que viu a bola ir para fora, pela linha de fundo.

Apenas dois minutos depois do susto a Ponte chegava para o gol. Diego Renan cobrou rápido o lateral para Marquinhos, que foi na linha de fundo, já na área, driblou seu marcador e tocou para trás, onde estava Matheus Vargas, no meio da grande área, para bater forte e abrir o placar para a Macaca!

Aos 13 minutos, já no segundo tempo, Camilo recebeu a bola pela esquerda e bateu forte, rasteiro, mas viu Kléver fazer uma boa defesa e colocar a bola para escanteio. Aos 23 Bady cortou para o meio e bateu de fora da área, acertando o canto de Ivan, que voou para salvar a Ponte de sofrer o empate.

Aos 34, Thalysson desceu pela esquerda e cruzou porte para trás, mas a bola bateu no defensor e foi para fora em um momento de pressão do Bugre na casa de seu rival. Aos 38 Matheus Vargas cobrou uma falta de longe e Kléver ficou com a bola, que veio rasteira.

Na próxima rodada, a Ponte visita o Figueirense no Orlando Scarpelli. O jogo será na próxima terça-feira (15), às 21h30. Já o Guarani recebe o Vila Nova na próxima sexta-feira (16), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.