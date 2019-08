 Após virada em SanSão, Cuca elogia: "vitória que dá confiança" 

Após a vitória de 3 a 2 sobre o líder do campeonato nesse sábado (10) em casa, Cuca elogiou a equipe durante a coletiva de imprensa.

Salientou a importância no aumento da moral do elenco após os três pontos adquiridos, o que ainda deixa vivo o Tricolor na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro: “É uma vitória contra a melhor equipe do campeonato, um time muito difícil, com jogadores exalando confiança, um excelente treinador. É uma vitória que dá confiança. A gente pode e deve evoluir “, disse.

O técnico do São Paulo ainda relembrou a atuação rápida de Hernanes, como capitão da equipe, que deixou o jogo lesionado após poucos minutos de jogo, na volta do segundo tempo: “Concluímos bem, fizemos os gols. Uma pena o Hernanes ter saído (lesionado). Poderia ter mantido como estava ou segurar um pouco mais para ter o contra-ataque. O pessoal que entrou nos ajudou a vencer”

Na coletiva, Cuca ainda falou sobre os novos reforços do São Paulo, Daniel Alves e Juanfran, e a intenção de utilizá-los no próximo duelo contra o Ceará. “Ganhamos três seguidas. Domingo é o Ceará. É um jogo difícil. Temos que nos preparar bem e pensar jogo a jogo.”, disse. Existe uma possibilidade de estreia dos recém-chegados ao elenco no próximo jogo, porém ainda não se fala sobre a volta de Pablo.

A regularidade do Tricolor nessas três vitórias seguidas trouxe um ânimo a mais para o treinador, especialmente na quebra de um jejum de um ano sem ganhar clássicos. Cuca ainda elogiou a atuação de Alexandre Pato durante o SanSão, autor dos dois gols de três da equipe: “Hoje ele foi mais competitivo. Ele tem se doado bastante. Quando sai, é por opção minha. A técnica dele é indiscutível. Fez um grande trabalho, principalmente pelos dois gols.”

O Tricolor Paulista enfrenta o Ceará no próximo domingo (18) às 14h (horário de Brasília), em casa, buscando a continuidade da sequência vitoriosa.