Na fuga do Z-4 e com poucas mudanças, CSA e Fortaleza se enfrentam em Maceió

A partir das 20h desta segunda-feira (12) a bola rola em Maceió, no Rei Pelé, para CSA e Fortaleza pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa e precisando urgentemente da vitória no confronto direto para fugir do rebaixamento, os alagoanos mantém a base do último jogo. Já os cearenses precisam se acostumar com a saída do treinador Rogério Ceni.

No retrospecto recente entre Azulão e Tricolor, os dois já mediram forças sete vezes desde 2017: duas vitórias do CSA e cinco empates.

Troca de goleiros no CSA

Na vice-lanterna, o CSA vai atrás de sua segunda vitória na competição para barrar a sequência de sete jogos sem vencer na Série A.

Com quatro pontos atrás do Fluminense (primeiro fora do Z-4), o time de Argel Fucks terá apenas uma mudança em relação ao empate em 0 a 0 com o Vasco: sai João Carlos e entra Jordi no gol azulino. A dupla de ataque Maranhão e Alecsandro novamente será titular. Nilton e João Vitor novamente formam a dupla de volantes e vão se firmando como titulares.

Provável escalação do CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, João Vitor, Jonatan Gómez e Didira; Maranhão e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Fortaleza sem Rogério Ceni

Em 14º e apenas três pontos à frente do Cruzeiro (primeiro do Z-4), o Fortaleza não vence há três jogos e viu seu treinador, Rogério Ceni, aceitar o convite do próprio Cruzeiro e deixar o comando da equipe tricolor. Técnico do sub-20, Marconne Montenegro é quem dirige o time nesta segunda.

Tentando escapar do fantasma do rebaixamento, apenas o lateral-esquerdo Carlinhos é desfalque por suspensão após ser expulso na derrota de 2 a 1 no clássico contra o Ceará. Bruno Melo é o substituto na posição. Nesse jogo, o atacante Kieza saiu de campo com suspeita de lesão, mas não é dúvida para encarar os alagoanos e deve começar entre os reservas.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Osvaldo; Romarinho, André Luis e Wellington Paulista. Técnico interino: Marconne Montenegro.

Arbitragem

Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) é o árbitro principal da partida. Cleriston Clay (SE) e Clovis Amaral (PE) são os auxiliares. Emerson de Almeida Ferreira (MG) é quem comanda o VAR.