Vitória bate Paraná e deixa zona do rebaixamento da Série B

Na estreia do técnico Carlos Amadeu, o Vitória derrotou o Paraná por 2 a 0 na noite deste sábado (10), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona do rebaixamento da competição. Os gols do triunfo Rubro-Negro foram marcados por Caicedo e Wesley ainda na etapa inicial.

Agora, a equipe baiana ocupa a 16ª colocação com 14 pontos, mas leva vantagem sobre o América-MG nos critérios de desempate. O Leão só volta a campo no próximo domingo (18), às 16h, para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o Paraná, por sua vez, segue fora do G-4. Neste momento, o Tricolor é apenas o oito colocado, permanecendo com 23 pontos. O próximo duelo do time paranaense será no sábado (17), às 11h, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Triunfo pavimentado

Precisando vencer e jogando em casa, o Vitória partiu para cima do Paraná, mas ainda sofreu com os contra-ataques do time visitante. João Pedro, Ramon e Rodrigo Porto não aproveitaram para o Tricolor. Já Caicedo não perdoou. O centroavante aproveitou o cruzamento de Capa e marcou o primeiro gol com a camisa Rubro Negra.

Na reta final da primeira etapa, o Leão ampliou a vantagem. Anselmo Ramon aproveitou a falha na saída de bola do Paraná e cruzou para Wesley, que não desperdiçou e deixou o Vitória numa situação confortável na partida.

Poucas chances

Desnorteado em campo, o Paraná não conseguiu esboçar uma reação, mas ainda levou perigo para o goleiro Martín Rodríguez. Guilherme Santos, de cabeça, e Alesson pecaram nas conclusões e desperdiçaram a chance de diminuir para o Tricolor.

Levemente superior, o Vitória ainda criou algumas oportunidades. Felipe Gedoz, em cobrança de falta, assustou Thiago Rodrigues. Nos minutos finais, Eron acertou a trave. Com isso, a partida terminou com o mesmo placar da primeira etapa.