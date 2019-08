Após derrota em casa, Kayke comenta críticas da torcida: “Tem toda a razão de cobrar”

Neste domingo (11), Goiás e Vasco se enfrentaram pela 14ª rodada do Brasileirão e o time esmeraldino conheceu mais uma derrota na competição. O jogo acabou 1 a 0 para a equipe carioca, com gol marcado ainda no primeiro tempo, pelo volante Marcos Júnior.

Durante a partida, foi nítida a insatisfação da torcida diante a derrota do Goiás, jogando em casa. Vaias foram entoadas durante o segundo tempo, substituições e principalmente no final do jogo. Após o término, Kayke comentou sobre a reação da torcida.

“O torcedor tem toda a razão de cobrar, de estar chateado e triste. Eles queriam a vitória assim como a gente. Então agora é reconhecer, ter humildade para trabalhar ainda mais, nesses momentos em que a gente vê quem é um profissional de fato. A torcida vai cobrar hoje, mas amanhã a gente espera que eles estejam com a gente, porque precisamos muito deles.”

Com um início de Brasileirão animador, obtendo 5 vitórias nas nove primeiras rodadas, a torcida do Goiás, junto com seus jogadores não imaginavam que o clube voltaria da pausa para a Copa América nestas condições. Após a volta no campeonato, foram 5 jogos, três derrotas — incluindo duas goleadas por 6 a 1 — e dois empates. O lateral Jefferson falou sobre essa mudança drástica de resultados.

“Antes da Copa a gente estava muito bem, mas deixamos cair um pouco. Então a gente tem que voltar aquele ritmo em que a gente estava. A nossa equipe tem que se ajudar mais, correr mais um pouco.”

Próxima rodada

Buscando a recuperação, o Goiás visitará no domingo (18), o Bahia, na Fonte Nova. Já a equipe do Vasco terá um clássico pela frente. O time de Vanderlei Luxemburgo enfrentará o Flamengo, no sábado (16), às 19h, o jogo será realizado no Mané Garrincha, em Brasília.