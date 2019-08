Fortaleza joga bem, vence no Rei Pelé e afunda CSA

Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió

CSA e Fortaleza encerraram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (12), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Jogando fora de casa, o Tricolor de Aço tomou conhecimento do Azulão e venceu por 2 a 0. Os gols do triunfo do Leão foram marcados por Bruno Melo e Edinho, ambos na etapa inicial.

Com mais uma derrota, o time alagoano chegou ao oitava jogo consecutivo sem vitórias na Série A. O CSA ocupa a 19ª colocação, soma 8 pontos e no próximo domingo, às 16h, vai ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Fluminense, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

O Fortaleza conseguiu se recuperar após a derrota para o Ceará. Agora, o Leão é o 12º colocado e chegou aos 17 pontos na competição. No sábado (17), o Tricolor de Aço recebe o Internacional, às 17h, na Arena Castelão.

Ataque do Leão

A bola rolou, e nem deu tempo para o CSA respirar. O Fortaleza teve uma falta pela direita. Juninho cobrou para a grande área e Bruno Melo apareceu para testar firme, abrindo o marcador para o Tricolor de Aço em solo alagoano. O Azulão ainda tentou responder com Carlinhos e Apodi, mas não obteve sucesso.

Na reta final da primeira etapa, a "lei do ex" apareceu. Romarinho lançou, Carlinhos falhou e Edinho aproveitou para bater firme e ampliar a vantagem do Fortaleza no placar.

Tentativas em vão

Superior em campo, o Fortaleza passou a administrar o resultado na segunda etapa. O Leão trocou passes, buscou espaços para atacar, mas não conseguiu marcar o terceiro. Na melhor chance Mariano Vázquez passou pela marcação, tocou para Edinho finalizar e a defesa do CSA apareceu para cortar.

Pelo lado do CSA, Euller recebeu de Alan Costa e bateu cruzado, mas Felipe Alves defendeu. Depois, Héctor Bustamante acionou Alecsandro, que finalizou bem e acertou o travessão do goleiro Tricolor.

A partir de agora, o Fortaleza está sob comando do novo técnico Zé Ricardo, que assume o clube na 12ª posição, com 17 pontos, estreia no jogo contra o Inter, no Ceará. Já o CSA é o vice-lanterna, com oito pontos, e visita o Bahia na próxima rodada.