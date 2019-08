Cueva é liberado pela diretoria e Santos inicia preparação para jogo contra Cruzeiro

Após ter perdido o clássico para o São Paulo no último sábado por 3 a 2, o Santos retornou aos treinamentos no CT Rei Pelé e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, no próximo domingo, às 16h, partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Apesar da apresentação do elenco, Jorge Sampaoli não pode contar com o meia peruano Cueva. A diretoria liberou o atleta a viajar para o Peru por conta de problemas de saúde da sua filha Gianna, que nasceu prematura, com apenas 7 meses.

Cueva foi liberado dos treinos de terça e quarta, mas o clube espera o seu retorno já na quinta-feira (15). Nos últimos dias o presidente José Carlos Peres afirmou que deseja negociar o jogador ainda nesta janela de transferência.

Apenas com Cueva de fora, Sampaoli terá à disposição todos os atletas para o resto da semana. O peixe segue a preparação para o confronto de domingo até a manhã de sábado, quando viaja para Belo Horizonte visando a vitória sob o Cruzeiro.

O Cruzmaltino permanece na zona de rebaixamento com 11 pontos e irá estrear o novo comandante, Rogério Ceni. Já na outra ponta da tabela, o Santos se mantém na liderança com 32 pontos, três a mais que o segundo colocado Palmeiras.