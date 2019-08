Peres não concorda com pedido de Sampaoli para retirar multa de seu contrato: “Não faz sentido”

O presidente do Santos, José Carlos Peres afirmou que o comandante santista pediu para retirar a multa rescisória de seu segundo ano de contrato, fazendo com que pudesse sair do cargo de graça a partir de janeiro de 2020. Lembrando que a multa do argentino é cerca de R$ 10 milhões.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente revelou o pedido de Sampaoli, mas que decisões só seriam tomadas após reuniões internas.

"Ele fez uma solicitação de que o segundo ano não tivesse multa, mas estamos discutindo internamente o que fazer", confirmou.

Mas Peres foi contrário ao pedido do treinador e confia que o diretor de futebol Paulo Autuori para convencer o comandante a mudar de ideia. O bom trabalho de Sampaoli vem chamando a atenção de dentro e de fora do Brasil, fazendo com o que o recebesse sondagens.

"A questão da multa é algo contratual, que deve ser discutido internamente no clube. O Paulo Autuori já está conversando e tentando fazer com que não haja nenhum tipo de descontentamento de ambas as partes. Não faz sentido tirarmos a multa. Temos um caminho até dezembro e temos que focar dentro de campo. Vamos discutir esses detalhes mais para frente", disse o presidente.

José Carlos Peres rasgou elogios ao treinador e põe o crédito da boa fase do clube na conta do argentino.

"Primeiro, nós temos que entender que o Sampaoli foi uma grande aquisição e está fazendo um grande trabalho. Reconhecemos a liderança dele e que ele está trazendo resultados. Tropeçamos no sábado, mas tivemos sorte que o Palmeiras tropeçou. Só tenho elogios para ele".

O Santos se manteve na liderança do Brasileirão com 32 pontos, três a mais que o Palmeiras e cinco de Flamengo e Atlético MG. O peixe volta a campo na partida contra o Cruzeiro no Mineirão, no próximo domingo às 16h, em partida válida pela 15ª rodada do campeonato brasileiro.