Argel lamenta derrota para o Fortaleza: “Quando a gente erra na Série A, ninguém perdoa”

Apesar de ter jogado em casa e obtendo ao menos no primeiro tempo maior posse de bola (65% a 35%) e maior número de finalizações (12 a 4), o CSA sofreu mais uma derrota nesta segunda (12), pela 14ª rodada do Brasileirão, desta vez para o Fortaleza por 2 a 0. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, por Bruno Melo e Edinho.

Técnico do CSA, Argel Fucks comentou sobre a partida e citou as falhas individuais nos gols do Fortaleza, além de lamentar ter sofrido o primeiro gol no início da partida. Argel também destacou a falta de sorte do CSA e a eficiência do time visitante.

“Tivemos uma bola no travessão, com o Alecsandro. O adversário chutou três bolas no gol e acabou fazendo dois. Agora, qualquer estratégia de jogo vai por água abaixo a partir do momento em que você toma um gol com 4’ de jogo. Acontece. Novamente tivemos um erro, uma falha individual, coletiva e acabamos tomando o segundo gol. Quando a gente erra na Série A, ninguém perdoa.”

Após o fim da partida, foi claro o abatimento e frustração dos jogadores azulinos. Com a maioria passando direto para o vestiário, sem dar entrevista. Um dos poucos que pararam, o capitão Carlinhos comentou sobre a má fase da equipe.

“Os únicos que podem mudar a situações somos nós, não podemos abaixar a cabeça. Tem que tentar de todo o jeito reverter essa situação. Hoje o torcedor está certo em vaia a gente, por que a gente não fez o que fez no último jogo contra o Vasco.”

E agora?

Com a derrota, o CSA permanece na penúltima posição, com apenas oito pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe alagoana encara no Maracanã a equipe do Fluminense, no domingo (18), às 16h. Já no dia anterior, o Leão do Pici enfrenta o Internacional, no Castelão, às 17h.