Atlético-GO leva a melhor contra Oeste e se consolida no G-4 da Série B

Atlético-GO e Oeste se enfrentaram nesta terça-feira (13), no estádio Antônio Accioly. A partida foi válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu por 2 a 0. Mike e Kanu, contra, marcaram os gols da partida.

A primeira chegada foi do Oeste, aos três minutos, com Fábio. Elvis cruzou e o atacante cabeceou para o gol. A bola passou perto. Mas quem abriu o placar foi o Dragão com Mike aos 13. Matheus chutou para o gol e o goleiro Luis Carlos fez a defesa. No rebote, o atacante mandou para gol e colocou o Atlético na frente.

Aos 29, veio o seg com Kanu, que mandou contra o próprio patrimônio. André Luís tocou para Pedro Bambu, que chutou para o gol. A bola bateu no zagueiro do Oeste e entrou.

Mesmo em vantagem o Dragão começou o segundo tempo pressionando. Aos dois minutos, André Luís bateu para o gol e Luis Carlos fez a defesa. No minuto seguinte, foi a vez de Rodrigo Rodrigues mandar na trave.

O Oeste assustou aos dez, com Thiago Nunes. Após escanteio, o zagueiro subiu para cabecear e a bola passou perto. A partida seguiu sem muitas emoções. Aos 33, Rodrigo Rodrigues novamente tentou o chute, mas acabou isolando e o placar não foi alterado.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 28 pontos, na terceira posição, apenas três atrás do líder Bragantino. Já o Oeste permanece com 18 pontos, na 14ª colocação.

Na próxima rodada, a 17ª da competição, o Oeste recebe o Coritiba na segunda-feira (19), na Arena Barueri, às 20h. O Dragão enfrenta o Paraná no Durival Britto, na terça-feira (20), às 20h30.