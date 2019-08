Em boa fase no Bahia, Artur diz estar em ‘um dos melhores momentos’ da carreira

Peça-chave do elenco do Bahia em 2019, Artur chegou ao clube em janeiro e em pouco tempo ganhou a titularidade. Além de ser o maior responsável em puxar os contra-ataques da equipe de Roger Machado, o jogador também é o líder em assistências do Tricolor até aqui. Dessa forma, ele pede foco do grupo para encarar o Goiás na próxima rodada do Brasileirão.

Entrevistado do dia na coletiva pós-treino no Fazendão, o atacante começou ao falar sobre sua boa fase na carreira. E comemorou o protagonismo nas ofensividade soteropolitana.

“É um dos melhores momentos (da minha carreira). Fiz uma boa campanha no Londrina, se não me engano fiz dez assistências e sete ou oito gols. Mas no Bahia está sendo especial. Por ser Campeonato Brasileiro de Série A. Está sendo muito bom, um dos melhores momentos da minha vida.”

Ponta que origina toda a organização dos contragolpes, Artur também falou sobre quais são suas características dentro das quatro linhas.

“Trabalho desde criança, da base no Palmeiras e um pouquinho no Ceará. Sempre aprendi isso. Por ser pequeno eu tinha que ser veloz. Por ser pequeno também tinha que ter muita força, muita força de vontade. Essa é uma das minhas características, o contra-ataque. Fico feliz por estar ajudando a equipe com contra-ataques.”

Elenco do Bahia treinou nesta quarta-feira (14) em preparação antes de receber o Goiás (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Foco no Goiás

Para a partida das 16h deste domingo (16), o Goiás estará desfalcado de quatro jogadores suspensos e quiçá por mais três lesionados. No entanto, Artur afirma que espera não encontrar um jogo fácil, e cobra atenção ao Bahia em busca da vitória.

“Para mim vai ser um dos jogos mais difíceis do ano. O nível de concentração cai um pouquinho. Contra Palmeiras, Flamengo, o nível de concentração está muito alto. A gente assistiu aos jogos contra Vasco e Corinthians. O Goiás fez um bom jogo. Temos que ter atenção total nessa partida.”

E o Nino?

Lateral-direito, Nino Paraíba é dúvida para domingo, e Artur comentou o assunto ressaltando a importância do companheiro.

“A gente espera que sim. É um jogador essencial para a equipe, faz excelente campanha. Temos fisioterapeutas espetaculares. A gente torce para ele voltar. Mas se não voltar, que entrar vai fazer um bom jogo.”

Instrução de Roger para marcar ofensivamente

“A gente sempre busca adiantar a linha, principalmente contra o Flamengo, adentramos bem a linha, fizemos um belo jogo. Ele (Roger Machado) pede para a gente jogar à vontade. Claro que tem um esquema tático. Mas adiantar as linhas tem dado bons frutos.”

Líder em assistências

“É uma característica minha, pegar a bola e ir para cima, clarear para outros jogadores, buscar finalização. Esse ano estou fazendo muito bem isso, limpando para dar para meus companheiros. Está dando frutos. Estou fazendo uma boa campanha no Brasileiro.”

Vale lembrar que Bahia e Goiás medem força pela 15ª rodada do Brasileirão neste domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova. Com 23 pontos e na 10ª posição, um triunfo soteropolitano colocam o Tricolor ainda mais na briga pelo G-6.