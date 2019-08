Segundo imprensa italiana, Balotelli e Flamengo não chegam a um acordo

Na reta final da "novela Balotelli", cartolas do Flamengo foram à Europa para negociar diretamente com o jogador italiano. O que parecia um negócio fechado, entre clube carioca e atacante esfriou, nesta quarta-feira (14). De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, Mario Balotelli preferiu aceitar proposta do Brescia, da própria Itália, ao invés de se aventurar no Brasil.

Ainda conforme o que foi dito por Di Marzio, "Super Mario" aceitou a oferta de um contrato de três anos feita pelo clube local, atual campeão da Série B italiana. O acordo seria anunciado amanhã, quinta-feira (15).

"Balotelli está pronto para voltar (à Itália), no Brescia. Um retorno a casa se tornou realidade nas últimas horas. O jogador, ontem (13/08) à noite, decidiu aceitar a oferta do time de Cellino (Brescia), apesar da investida do Flamengo. Balotelli em Brescia terá um contrato de três anos por um milhão de euros em cada um deles, o que pode chegar a três milhões, mais obtenção de bônus. Apesar da oferta do Flamengo nos últimos dias, ele (jogador) preferiu seguir o coração. Quer voltar para onde ele cresceu, em Brescia. O Balotelli voltará a jogar na Série A. O anúncio está marcado para amanhã", postou Di Marzio em seu blog no Sky Sports.

Um pouco mais cedo, o jornal Gazzetta dello Sport também havia citado que o atacante de 28 anos estava mais seduzido em voltar ao seu país, por onde não joga desde 2016, quando estava no futebol francês.

Será verdade?

Vale lembrar, que o mesmo Di Marzio foi quem cravou a ida de Wallace, da Lazio, ao Flamengo — o que não foi concretizado. Ele também deu certeza de negociação fechada com sucesso entre Fiorentina e Dínamo de Moscou por Gérson, que, em seguida, aceitou o Flamengo. E, no dia 7 de agosto, o jornalista italiano postou que Balotelli e Flamengo se acertariam naquele momento. Confira as contradições:

Sempre più vicino @FinallyMario al clamoroso passaggio al @Flamengo: si può chiudere nelle prossime ore @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 7, 2019

Agora, resta aguardar por mais informações sobre essa novela, que, a cada hora que passa, vai chegando ao fim.