Victoria marca dois, e Corinthians domina São José nas quartas de finais do Brasileiro Feminino

O Corinthians começou as quartas de finais do Campeonato Brasileiro Feminino A1 com goleada. O Alvinegro venceu o São José por 4 a 1, no estádio Martins Pereira. O resultado veio através de Victoria (duas vezes), Gabi Zanotti e Millene. Poliana descontou para Meninas da Águia.

Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians resolveu ir para cima e acuou o São José. A tática funcionou e chegou ao primeiro gol aos dois minutos. Gabi Zanotti enfiou para Victoria. A atacante saiu de trás da marcação, entrou na área e tocou na saída de Bruna.

Fechando os espaços e apostando na marcação alta. Com a pressão, as alvinegras conseguiram ampliar o placar. Aos 7’, Tamires cobrou escanteio, Zanotti cabeceou na trave, mas contou com a sorte e a bola foi morrer dentro do gol. Tendo dificuldade de sair trocando passes, as mandantes procuraram investir em lançamentos.

Aos 24', Poliana recebeu cruzamento dentro da área, desviou de cabeça. A goleira Tainá foi encoberta e não conseguiu chegar. A lateral cresceu na partida e deu trabalho para a zaga. Três minutos depois, sofreu pênalti cometido por Juliette. Rafa Martins deslocou a camisa 1 e carimbou o poste.

Na reta final, Bruna fez boa intervenção ao ficar de cara Millene. Logo em seguida, a defesa da Águia do Vale acabou furando. Sem marcação, Victoria bateu rasteiro no canto esquerdo, sem chances para a arqueira.

Da volta do intervalo, o Corinthians aproveitou a vantagem e dominou a segunda etapa. Victoria alçou para Zanotti, que arrematou por cima do gol.

As donas da casa apostavam nas habilidades de Poliana. Aos 23', Natsumi fez lançamento para a lateral. A jogadora desviou, e mesmo no contrapé Tainá conseguiu salvar pátria. Onze minutos depois, a camisa 13 avançou com tranquilidade pela direita, e cruzou para Rafa Soares. A meia mandou uma bomba, mas acabou tirando tinta do travessão.

Aos 36', Crivelari fez boa jogada pelo meio e tocou para Victoria. A atacante fez a parede, e rolou para Millene colocar no ângulo.

Com a vantagem, o Corinthians pode perder pois gols de diferença. Por sua vez, o São José precisa aplicar três para levar a decisão aos pênaltis. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (21), às 19h30, no Parque São Jorge.