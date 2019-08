Segundo nota oficial, novela entre Balotelli e Flamengo chega ao fim sem acordo

E o sonho da diretoria do Flamengo chegou ao fim na tarde desta quinta-feira (15)! Em nota oficial, o clube carioca divulgou que as tratativas com o atacante Mario Balotelli estão encerradas. As negociações foram enceradas após reuniões na Europa entre o vice-presidente rubro-negro Marcos Braz, o diretor de esportes Bruno Spindel, o advogado Marcos Motta e o agente Mino Raiola, que gerencia a atual carreira de "Super Mario".

Através do site oficial, o clube do Rio de Janeiro foi direto ao revelar o desfecho das conversas. Confira a nota oficial do Fla:

"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta."

Concorrente na briga por Balotelli, os italianos do Brescia também divulgaram uma nota oficial recentemente negando um suposto acerto com o jogador.

Mesmo após anunciar a saída da negociação com o atacante de 28 anos, pode-se duvidar do desfecho divulgado oficialmente. Isso porque, antes de fechar com Bruno Henrique, no final de janeiro, Marcos Braz disse, em coletiva: "Bruno Henrique, atacante do Santos, o Flamengo não mais tentará sua contratação e sairá da negociação".

A equipe VAVEL segue em busca de mais informações.