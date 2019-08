Recém-chegado ao CSA, Euller fala que Maracanã ‘não vai pesar’ diante do Fluminense

Uma coisa é certa no CSA: precisa haver mudanças no time! Tendo isso em vista, o treinador Argel Fucks deve promover o recém-contratado Euller ao time titular na partida diante do Fluminense, às 16h do domingo (18), no Maracanã.

Já estreado na derrota por 2 a 0 contra o Fortaleza na última rodada, o lateral de origem, que também pode ser meio-campista, falou sobre atenção da equipe para jogo no Rio de Janeiro. Outro ponto ressaltado por Euller foi a retirada do peso de atuar no Maracanã.

"Assim como os outros, temos que encarar esse jogo como uma decisão. O Fluminense está quatro pontos na frente da gente. Será um jogo muito importante, estádio cheio, mas temos jogadores muito experientes. Temos muitos jogos decisivos nas costas, isso não vai pesar para o nosso time. Temos que entrar concentrados."

Lateral ou meia? Euller preferiu deixar sua função sob responsabilidade do comandante Argel Fucks.

"O Argel me conhece bem, fiz vários jogos com ele como meia, atacante pelo lado ou lateral. Me sinto bem em qualquer uma dessas posições. O que eu quero mesmo é estar pronto para o que ele precisar."

Com 24 anos, o lateral chegou ao Azulão ainda em fase final de recuperação de uma lesão. No entanto, já está 100% e ciente da possibilidade de começar jogando no domingo.

"Fiz alguns jogos no Maracanã, é um lugar que todo atleta sonha em jogar. Estádio muito bom. Não vai ser problema caso o professor Argel opte por me colocar. Se não for eu, tenho certeza que quem entrar vai dar o máximo e fazer aquilo que o grupo está treinando. O importante é não ter vaidade, isso tem que ficar por último."

Com apenas oito pontos e uma vitória no campeonato, o CSA corre sérios riscos de rebaixamento. Contra o Fluminense, que está apenas quatro pontos à frente dos alagoanos, um triunfo é imprescindível para acender uma luz no fim do túnel azulino.