Em situações opostas na tabela, Londrina e Criciúma se enfrentam pela Série B do Brasileirão

O Londrina recebe a equipe do Criciúma na noite desta sexta-feira (16), às 19h15, no Estádio do Café, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B de 2019.

As duas equipes estão em situações opostas na tabela. Enquanto o Tubarão pode entrar no G4 caso vença, já que está na quinta colocação com 24 pontos, a equipe catarinense tenta respirar, já que está na 15ª posição, com 16 pontos, apenas dois longe do Z4.

Germano quer reação para alcançar líderes

Já são dois jogos sem vencer pelos lados do Londrina, que viu seus adversários Bragantino, Coritiba e Atlético-GO vencerem nesta rodada. A vitória da Ponte Preta tirou o Tubarão do G4, e o experiente meia Germano quer voltar a pontuar.

''É um jogo importantíssimo para nós. Os três primeiros colocados venceram, o que nos faz buscar a vitória, principalmente pelo fator em casa, para continuar nessa sequência de bons resultados que estamos tendo. Acima de tudo, voltar a pontuar após um resultado negativo. A tabela está equilibrada, a diferença da quarta posição até a décima é um ponto. Reforça a importância nesse momento de buscar o resultado positivo diante do Criciúma'', disse.

O Tubarão terá que disputar 6 jogos em um período de 18 dias, jogando sempre nos finais e meio de semana. Germano também frisou a importância dos três pontos para começar a temporada de jogos.



"A estratégia é vencer. É o que traz tranquilidade para permanecer no grupo de classificação. Apesar de serem tão seguidos esses jogos, é manter focado para jogo a jogo. Foi o que nos trouxe até aqui, fez ter uma regularidade nesse início de competição. Nosso foco está voltado para esse jogo", comentou.

O Londrina deve jogar com: Matheus Albino; Raí Ramos, Silvio, Diogo Silva e Felipe Vieira (Breno); Germano, Matheus Bertotto (Denner) e Higor Leite; Safira, Dagoberto e Anderson Oliveira.

Criciúma viaja sem definição na escalação

O último treino em solo catarinense foi realizado na última quarta-feira (14), de tarde, no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. O treino foi intenso, e Wilsão exigiu bastante dos atletas. Quem deve voltar à equipe é o zagueiro Sandro, que cumpriu suspensão e está liberado para jogar.

O goleiro da equipe, Luiz, afirmou que a intensão é uma partida mais consistente para conquistar a vitória e escapar da parte de baixo da tabela.



"Depois de um jogo importante em casa, depois de uma vitória suada como foi, dá mais moral para o grupo, mas temos que saber lidar com isso também e não achar que está tudo certo. Temos que se entregar, batalhar mais. Sabemos que com uma vitória a gente sai lá debaixo, isso preocupa bastante ainda e agora é manter essa sequência. Se continuarmos assim, os resultados vão acontecer. Não podemos fazer um jogo muito abaixo logo depois de um jogo bastante consistente, uma vitória que agradou todo mundo, a entrega que foi", disse.

O técnico Wilsão não definiu a equipe, mas é provável que jogue com: Luiz; Maicon, Thalles, Derlan e Marlon; Liel, Foguinho, Wesley e Daniel Costa; Reinaldo e Julimar.