Emocionado, Bruno Henrique faz discurso em treino do Flamengo após convocação

Nesta sexta-feira (16) foi dia de convocação. A Seleção Brasileira sob o comando do técnico Tite selecionou 23 jogadores para os próximos amistosos da canarinho, contra Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente.

Dentre as novidades na lista de convocados está Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante de 28 anos terá sua primeira passagem representando as cores de seu país. Ao saber da convocação - durante o treinamento - se emocionou, foi muito aplaudido e recebeu as felicitações dos demais jogadores.

"Acho que agradecer ao grupo, que faz parte dessa conquista. O Flamengo também, que abriu as portas para mim. Não só eu mereço, mas vocês também fazem parte. Esse dia ficará lembrado para o resto da minha vida. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui", disse o jogador em seu discurso.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro de 2019 após um ano em que pouco atuou pelo Santos por conta de diversas lesões. O jogador até considerou abandonar o futebol em detrimento das lesões que o afastaram do gramado. Ele disputou apenas 32 partidas, marcando dois gols em 2018.

Atualmente, o jogador é um dos destaques do Rubro-Negro na temporada, tendo atuado em 35 partidas e participando diretamente de muitas jogadas decisivas da equipe, sendo 15 gols e 11 assistências, além de ter sido o artilheiro do Campeonato Carioca, com 8 gols.

Quando perguntado sobre a convocação de Bruno, Tite respondeu: "Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo. Um jogador que faz gols e assistências, atuou com Abel e tem uma continuidade dessa qualidade: O homem-gol, polivalente, uma série de componentes que acabaram levando a essa convocação."

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 1° de setembro, nos Estados Unidos. No dia 6, às 22h30 (de Brasília), em Miami, a seleção enfrenta a Colômbia. No dia 10, às 23h30, em Los Angeles, o adversário será o Peru.

Bruno Henrique, no entanto, deve se apresentar no dia 2, a comissão técnica da seleção brasileira confirmou a liberação do jogador para atuar contra o Palmeiras. Os próximos compromissos do Flamengo são contra o Vasco, neste sábado (17), Internacional, nos dias 21 e 28, e o Ceará, no dia 25, além do Palmeiras, no dia 1º de setembro.