Fora de casa, Ponte bate Figueirense e dorme no G-4 da Série B

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Orlando Scarpelli

Na última quinta-feira (15), a Ponte Preta visitou o Figueirense, e de lá do Orlando Scarpelli a Macaca trouxe os três pontos. O jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou em 1 a 0 para a Ponte, que venceu com gol de Diego Renan.

A Ponte, com a sua segunda vitória seguida, chegou aos 26 pontos e dorme no G-4 da Série B, em 4º lugar, ainda esperando o resultado das outras partidas da rodada. Já o Figueirense continua na 12ª colocação, com 20 pontos.

O jogo

Aos 15 minutos a primeira chance do frio jogo que acontecia no Orlando Scarpelli foi criada. Matheus Vargas tentou o chute de longe e a bola passou por cima do travessão.

O jogo até manteve frio até que Washington e Trevisan fizeram uma bela tabela pela esquerda, onde Trevisan foi até a linha de fundo, já na área e cruzou para trás. Diego Renan estava lá para fuzilar para as redes e abrir o placar para a Ponte!

Aos 47, Roberto desceu pela esquerda e cruzou para Rafael Marques cabecear fazendo a bola passar raspando a trave esquerda de Ivan, que pulou na bola, mas não a alcançou.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Wellington bateu forte de fora da área e obrigou Matheus a salvar o time. No rebote desse chute, Diego Renan, perto da linha de fundo, driblou seu marcador e cruzou para trás onde, no bolo de jogadores da pequena área, a bola foi desviada para fora em tiro de meta.

Aos seis minutos, Roberto desceu pela esquerda e cruzou alto, sem chance para nenhum jogador alcançar a bola. Com isso, ela caiu nos pés de Alemão Teixeira, na entrada da área, que bateu forte por cima do gol.

30 minutos depois, em uma falta que veio da intermediária, pelo lado direito, Alemão subiu sozinho e cabeceou com força, fazendo a bola passar raspando a trave direita de Ivan, que não chegaria na bola! Aos 43 Tony cobrou uma falta na área e Zé Antônio desviou de cabeça, fazendo a bola passar raspando o travessão.

Aos 51 minutos do segundo tempo, em uma falta para o Figueirense, Matheus Lucas perdeu a paciência com Tiago Real, que estava na frente da bola para não deixar a falta ser cobrada rápida. Com isso, Matheus deu um empurrão em Tiago e levou o vermelho direto.

O Figueira volta aos gramados na próxima terça-feira (20), às 21h30, quando viaja para enfrentar o Cuiabá. Já a Ponte recebe o CRB, às 21h30 da próxima quarta-feira (21). Ambos os jogos são válidos pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.