Com estreia de Adriano, Athletico-PR recebe Atlético-MG na Arena da Baixada

O Athletico-PR recebe a equipe do Atlético-MG na noite deste sábado (17), às 19h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2019. As equipes estão em situações diferentes na tabela. Enquanto o Furacão está no meio da tabela na 11ª colocação, com 19 pontos e com foco na Copa do Brasil, o Galo luta pelo título, já que está apenas cinco pontos atrás do líder, com 27 na quarta colocação.

Furacão de volta pra casa com estreia

Este sábado marca o número de 24 dias fora de casa para a equipe comandada por Tiago Nunes. A última partida disputada na Arena da Baixada foi contra o Boca Juniors, ainda pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Depois, o rubro-negro jogou fora de casa contra Cruzeiro, novamente Boca, Shonan Bellmare, Botafogo e Grêmio, em jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Levain Cup (onde foi campeão).

Para Tiago Nunes, a sequência de jogos longe da torcida influenciou em alguns resultados.



"Temos que levar em consideração que, das últimas oito partidas do Athletico, em sete nós jogamos fora de casa. Então, você tem poucas oportunidades de reverter jogos, de ter jogos de confiança em casa para melhorar sua performance técnica", disse.

Para voltar à boa forma dentro de casa, Tiago promoverá a estreia do lateral Adriano, que chegou ao clube no mês passado e realizou trabalho de fortalecimento para poder jogar. A dúvida é em que posição ele deve jogar, já que se jogar na lateral esquerda, tirará a vaga de Márcio Azevedo. Existe a possibilidade de que ele jogue pelo meio.



O Athletico também não contará com o atacante Marco Ruben e o meia Lucho González, que serão poupados.



O 11 inicial deve ser: Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Nikão); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben (Thonny Anderson)

Galo terá duas alterações para o embate deste sábado

O comandante do Atlético-MG, Rodrigo Santana, confirmou duas mudanças na equipe para o jogo na Arena da Baixada: Jair é o primeiro, já que ainda sofre com uma lesão no adutor. O segundo é o atacante Ricardo Oliveira, que será poupado. No seu lugar, o jovem Papagaio deve ganhar oportunidade.

''O Ricardo é um jogador muito importante, e a gente sabe da importância de terça, onde a margem de erro tem que ser mínima. O Ricardo usa seu limite em todo o jogo. De repente, a gente leva em Curitiba, pode faltar um pouco de gás para terça-feira. A gente procurou preservá-lo e a nossa ideia é essa. O Papagaio vive um bom momento. O jogo é rápido, devido ao gramado. Vamos precisar de muita marcação sem a bola, e por isso vamos com o Papagaio'', disse Rodrigo.

Talvez a opção mais óbvia seria Alerrandro, que tem mais jogos na temporada e possui maior força física, mas o técnico explicou o motivo de sua escolha.



''Essa opção é porque é um jogo fora de casa e vamos ter que marcar um pouco mais. Pelo nível de força e competitividade, a gente está optando pelo Papagaio. Se tivéssemos que sair um pouco mais, ai jogaria o Alerrandro. Ele também vem entrando muito bem nos jogos e ainda não teve essa oportunidade. Vamos procurar dar essa chance e a gente espera que ele aproveite da melhor maneira possível", revelou.

O Atlético-MG deve jogar com: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martínez; Cazares, Elias, Vinícius e Chará; Papagaio.