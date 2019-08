Vivendo momento positivo, Bahia recebe pressionado Goiás

Na tarde deste domingo (18), Bahia e Goiás fazem um confronto de opostos na Fonte Nova. As equipes que se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), tem objetivos distintos na competição: enquanto o Tricolor, com 20 pontos conquistados, busca encostar no pelotão do G-6, o Esmeraldino, com 17 pontos, está há sete jogos sem vencer – incluindo Brasileirão e Copa Verde.

Tricolor estipula metas para continuar em ascensão

Nas últimas temporadas, o Bahia chegou, em determinado momento do Brasileirão, a brigar por uma vaga na Libertadores da América. Em 2017, a equipe baiana terminou na 12ª posição, com 50 pontos conquistados. Já em 2018, o time fez 48 pontos e ficou em 11º na tabela. Ocupando a 11ª colocação nesta temporada, com 20 pontos e a quatro do Internacional, que é o sexto colocado, o técnico Roger Machado não quer criar expectativas para o torcedor, mas desafiou o grupo a pontuar um determinado número de pontos a cada seis jogos.

“Não quero criar expectativas. Temos as projeções internas. Divido o campeonato em blocos de seis jogos, deixando dois [últimos] que são as finais. A gente desejaria ter acumulado pontos suficientes para se manter na primeira página, para que, na segunda parte, pudesse concretizar os objetivos. Desse bloco, já foram dois, Flamengo e Palmeiras, conquistamos quatro pontos, então tem mais 12 para se disputar. É importante que continue pontuando, porque, para o G-6, são dois pontos para nos colocar em uma briga mais importante”, explicou Roger.

Para esta partida, Roger Machado terá um importante desfalque. Gregore, principal ladrão de bolas do campeonato (41 em 12 jogos), cumprirá suspensão automática por ser expulso na rodada anterior, contra o Palmeiras. Com isso, dois jogadores brigam pela posição. Ronaldo, recém-chegado do Flamengo e Elton, recuperado de lesão. Em compensação, Juninho e Artur, que não puderam estar em campo contra o Alviverde por força de contrato (empréstimo), estão de volta ao time.

Esmeraldino conta com He-Man para voltar a pontuar

Desde a volta da Copa América, o Goiás ainda não conseguiu vencer – cinco jogos no Brasileirão e um pela Copa Verde. Além disso, a equipe goiana acumula duas goleadas vexatórias, por 6 a 1, contra Flamengo e Santos, que culminaram na demissão de Claudinei Oliveira. Na última rodada, já sob novo comando, perdeu em casa para o Vasco por 1 a 0, no Serra Dourada.

Para o jogo contra o Bahia, o técnico Ney Franco não terá Kayke, artilheiro da equipe na temporada, à disposição. Um velho conhecido da torcida Esmeraldina será o substituto. Rafael Moura, de passagem destacada em 2010, quando marcou 23 gols, fará sua primeira partida como titular desde o seu retorno.

“Acho que após um mês da minha apresentação e um mês treinando bem, não teria problema físico desde quando eu cheguei. Tecnicamente eu tenho evoluído bastante nos treinamentos, na questão de posicionamento e finalização. Hoje sim eu estou preparado para não só jogar 90 minutos, mas ter uma sequência de jogos”, explicou o centroavante.

Além de Kayke, o Goiás tem ainda o desfalque de mais jogadores. Yago, Léo Sena e Geovane, a exemplo do artilheiro, também cumprem suspensão. E os problemas não param por aí. Giovanni Augusto, com dores na coxa, e Rafinha, com luxação no cotovelo, também estão vetados para o jogo. Além disso, Daniel Guedes ainda é dúvida.