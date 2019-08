Londrina empata com Criciúma e perde chance de voltar ao G-4

Na 16ª rodada da Série B, Londrina e Criciúma se enfrentaram no Estádio do Café e ficaram no empate por 1 a 1. Jogando em casa, o Tubarão saiu na frente, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Os gols foram marcados por Higor Leite e Julimar, respectivamente.

Agora o Londrina precisará vencer fora de casa, a equipe do Botafogo-SP, no dia 20, às 19h15. O time paulista é um dos adversários diretos na luta pelo acesso, e a vitória será de extrema importância para as duas equipes. Já o Criciúma, jogará em casa contra o líder do campeonato, a equipe do Bragantino, o jogo acontece na segunda (19), às 20h.

Primeiro tempo de belos gols

Em situações opostas na tabela, com o time da casa precisando da vitória para voltar ao G-4, enquanto o Criciúma tentava se afastar do Z-4, as duas equipes começaram o jogo em velocidades também opostas.

Logo aos seis, o Londrina abriu o placar, e não foi com qualquer gol. Higor Leite cobrou escanteio fechado e acabou marcando um gol olímpico para o Tubarão. Após o gol, a equipe recuou e deu espaço para o Tigre melhorar no jogo e buscar o empate.

Com mais espaços em campo, o Criciúma conseguia avançar ao ataque, mas pecava no último passe, limitando seus lances perigosos nas jogadas aéreas e em finalizações de fora da área. Em uma dessas finalizações, o Criciúma enfim conseguiu o empate. Já aos 41, Julimar acertou um belo chute de longe, no ângulo do gol defendido por Matheus Albino.

Mais chances, nenhum gol

Com as duas equipes precisando da vitória, o segundo tempo ficou mais elétrico, com jogadas ofensivas de ambas equipes. No decorrer do jogo, alguns jogadores demostraram cansaços e lesões, consequentemente, mais espaços apareceram. Aos 38, Nathan Cachorrão finalizou, mas a bola saiu devagar até o gol dando tempo para o zagueiro do Criciúma, Marlon, salvar em cima da linha.

Apesar das chances, o jogo ficou mesmo no empate em 1 a 1. Com esse resultado, o Londrina perde a chance de voltar ao G-4, já o Criciúma corre ainda o risco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe catarinense possui três pontos a mais do que o Vitória, 17º colocado, mas a equipe rubro negra ainda joga na rodada.