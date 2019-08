No Castelão, Inter bate Fortaleza e vence a primeira fora de casa pelo Brasileiro

Internacional conquistou sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. A equipe Gaúcha venceu o Fortaleza no Castelão pelo placar de 1 a 0, com gol de Wellington Silva.

A partida iniciou com um atraso de 18 minutos. Um enxame de abelhas tomou conta de um das bandeirinha de escanteio antes da bola rolar.

Já com a bola rolando, o Fortaleza comandou as ações na primeira etapa. Os donos da casa pressionaram e assustaram a defesa colorada, que contou com Danilo Fernandes para salvar.

Aos 21 minutos, Wellington Paulista recebeu de Tinga e cruzou na área, onde Romarinho finalizou em cima da defesa. Na sobra, Mariano Vásquez chutou forte e Danilo Fernandes fez boa defesa. Aos 44, novamente o goleiro colorado salvou após chute cruzado de Edinho.

Ritmo diminuído

No segundo tempo, o Tricolor diminuiu o ritmo e o Colorado passou a ter mais espaços em campo, trocando passes, mas sem muita criatividade. A jogada de maior perigo do Internacional resultou em gol.

Aos 20 minutos, Guilherme Parede disputou com Roger Carvalho e chutou cruzado, mas o goleiro Felipe Alves fez a defesa. Na sobra, Wellington Silva finalizou, mandando para o fundo da rede.

Após sofrer o gol, o Fortaleza voltou a ficar atento na partida. Aos 29, Tinga fez cruzamento e Wellington Paulista cabeceou para boa defesa de Danilo Fernandes. A equipe teve a expulsão de Bruno Melo, que recebeu dois cartões amarelos, mas ainda continuou em cima, porém não venceu a defesa colorada.

E agora?

Com a vitória o Inter chega aos 24 pontos e ocupa a sexta posição. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Goiás, às 16h de domingo (25), no Serra Dourada. O Fortaleza é 12º, com 17 pontos. Também no domingo, no mesmo horário, enfrenta o Santos na Vila Belmiro.