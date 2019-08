Em dia de estreia de Daniel Alves e Juanfran, São Paulo enfrenta Ceará no Morumbi

São Paulo e Ceará se enfrentam, neste domingo (18), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. A partida será disputada no Morumbi, em São Paulo. O duelo está marcado às 16h.

Possíveis desfalques

Alexandre Pato, autor de dois gols do São Paulo na vitória contra o Santos - pelo Brasileirão - no último sábado (10), pode ser uma das baixas do time paulista. Devido a dores musculares, o atacante não participou dos últimos quatro treinos da equipe e só fez atividades internas.

Outra possível baixa no setor ofensivo do Tricolor é a de Toró. O atacante sente um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e não participou dos treinos de quinta e sexta-feira.

Estreia no Tricolor

Mesmo com os possíveis desfalques de Alexandre Pato e Toró, a torcida são-paulina tem muito motivo para se empolgar com o duelo de amanhã. Daniel Alves e Juanfran devem estrear como titulares no São Paulo. Enquanto o espanhol atuaria na lateral-direita, o “Good Crazy” deve atuar na linha do meio de campo.

Além das estreias de Daniel Alves e Juanfran, o São Paulo entrará amanhã em campo de azul. Na sexta-feira (16), a Adidas divulgou o terceiro uniforme do Tricolor Paulista para a temporada.

A novidade nas cores da camisa remete uma homenagem aos ídolos uruguaios.

Raça nunca faltou.



Esse é o novo uniforme III do @SaoPauloFC.



🇾🇪🇺🇾 #aquiehdiferente



Dia 17.08 em nosso site e lojas adidas.



>> https://t.co/9LWmPbTMpN pic.twitter.com/Q0rQOJvTlB — adidas Brasil (@adidasbrasil) August 15, 2019

Novidades na escalação do Vozão

Samuel Xavier, que não jogou na última partida contra a Chapecoense, retorna à equipe após cumprir suspensão. Outra mudança na equipe deve ser a saída de Wescley. A tendência é que Enderson Moreira entre com Leandro Carvalho, para entrar com o time de maneira mais ofensiva.

Situação na tabela

O São Paulo está, atualmente, na sexta posição, com 24 pontos, a cinco pontos do Palmeiras, vice-líder da competição. O Tricolor ainda tem um jogo a menos. Já o Ceará se encontra na nona posição, com 20 pontos.

Arbitragem

Gilberto Rodrigues Castro Junior será o árbitro da partida. Cleriston Clay Barretos Rios e Clovis Amaral da Silva serão os auxiliares, e Thiago Luis Sacarassati é o quarto árbitro. Rodrigo Nunes de Sa ficará responsável pelo VAR, enquanto será auxiliado João Batista de Arruda e Michael Correa.