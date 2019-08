Convocado pela primeira vez, goleiro Ivan conta que ficou surpreso: "Não acreditei"

O goleiro Ivan, da Ponte Preta foi convocado pelo treinador Tite para integrar o elenco da Seleção Brasileira, que fará dois amistosos no mês de setembro. Esta será a primeira vez que o arqueiro vestirá a amarelinha pela seleção principal.

Com a as recentes lesões dos goleiros Alisson e Neto, uma vaga de arqueiro ficou disponível na seleção. E o jovem goleiro da Ponte Preta foi o selecionado como um dos goleiros da seleção. As boas atuações de Ivan, tanto com a camisa da Ponte, quanto com a da seleção sub 22, o credenciaram para a seleção principal.

“Recebi a notícia com muita alegria. Estava voando, porque saímos cedo de Florianópolis e quando eu liguei meu celular vi inúmeras mensagens, não acreditei”, contou o goleiro, que esteve em campo na noite de ontem (15), na vitória da Ponte Preta diante o Figueirense por 1 a 0.

Ivan se apresentará à Seleção Brasileira no dia 01 de setembro. Os amistosos estão marcados para os 6 e 10 de setembro. O primeiro será diante da Colômbia, em Miami, depois os selecionáveis encaram o Peru, em Los Angeles.

O goleiro de 22 anos foi um dos destaques da Seleção Sub22, que campeã do Torneio de Toulon, que aconteceu no mês de junho, na França. Na campanha do título, foram cinco vitórias e apenas um empate.