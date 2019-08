Em bom momento, Vasco e Flamengo fazem Clássico dos Milhões no Mané Garrincha 

É dia de clássico dos milhões! Neste sábado, às 19h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Vasco e Flamengo medem forças pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento de ambos no pós-Copa América, as duas equipes se enfrentam por objetivos distintos.

Mandante do Jogo, o Vasco quer engatar a quinta partida de invencibilidade para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Flamengo quer vencer mais um clássico no ano para encostar no líder Santos.

O árbitro Leandro Pedro Vuaden apita a partida, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Jorge Eduardo Bernardi. José Cláudio Rocha Filho será o árbitro de vídeo.

Vasco

Há quatro jogos sem perder, o Vasco quer manter o bom momento com uma vitória em cima do maior rival. Mas para isso, o treinador Vanderlei Luxemburgo terá problemas para escalar o time. Suspensos, Marrony e Marcos Júnior não jogam. Além deles, Rossi segue fazendo condicionamento físico após cirurgia para retirada do apêndice e Talles Magno, convocado para a seleção sub 17, também não possui condições de jogo.

O caso de Talles merece um capítulo a parte. Por não ser data Fifa, o Vasco não liberou o atleta para a seleção. No entanto, a CBF não o desconvocou, impossibilitando-o de entrar em campo.



No quebra-cabeça cruzmaltino, Luxemburgo deve optar por Lucas Mineiro para a vaga deixada por Marcos Júnior e Marquinho e Tiago Reis para o ataque.

A provável escalação do Vasco é a seguinte: Fernando Miguel; Cáceres, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Raul, Lucas Mineiro, Pikachu e Marquinho; Tiago Reis.

Outras opções do treinador são as entradas de Andrey ou Felipe Bastos no meio campo. Yan Sasse, Lucas Santos e Bruno César disputam vaga no ataque. O destaque na lista de relacionados é o zagueiro Breno. Recuperado de cirurgia no joelho, ele não atua desde agosto do ano passado

Flamengo

Na cola do líder Santos, o Flamengo entra em campo embalado após boa vitória contra o Grêmio na última rodada. A cinco pontos do líder, a vitoria contra o arquirrival é tratada como imprescindível para os planos da equipe para o restante do campeonato.

Mesmo com duelo decisivo no meio de semana contra o Internacional pela Libertadores, o técnico Jorge Jesus deverá usar força máxima no clássico. Recuperado de lesão na coxa, Gabigol retorna ao time. Também recuperado, o atacante Lincoln volta a ser relacionado.

A dúvida fica por conta de Cuellar. Com propostas do Al Hilal da Arábia Saudita e do Bologna da Itália, o atleta pode não entrar em campo no clássico. Caso não jogue, o treinador Jorge Jesus pode escalar o paraguaio Piris da Motta ou optar por uma escalação mais ofensiva, com um trio de meias formado por Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta. Rafinha, suspenso, não joga. Rodrigo Caio, com lesão na coxa esquerda, e Vitinho, lesão no joelho, também são desfalques.

A provável escalação do Flamengo tem: Diego Alves; Rodinei, Pablo Mari, Thuler e Filipe Luiz; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Retrospecto

Ao longo da história do clássico dos milhões, o Flamengo levou a melhor em 152 partidas, contra 137 do Vasco. O Cruzmaltino não vence o rival desde abril de 2016. De lá pra cá, foram 12 partidas, com quatro vitórias rubro-negras e oito empates.