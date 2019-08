Vitória bate CRB em Alagoas e deixa Z-4 da Série B

Neste domingo (18), o CRB teve a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, mas viu o Vitória sair vencedor da partida por 1 a 0, com gol de Felipe Gedoz de pênalti no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o time baiano chegou aos 17 pontos e deixou a zona do rebaixamento pelo número de vitórias, subindo para a 16° posição. Criciúma e América-MG têm quatro cada, o time comandado por Carlos Amadeu tem cinco.

Já o CRB, com a derrota continua com 23 pontos e agora na 8° colocação, três pontos atrás da Ponte Preta, primeiro time dentro do G-4.

Durante o primeiro tempo, não houve chances claras de gol, até os 41 minutos, quando o goleiro Vinícius fez pênalti em Caicedo. Felipe Gedoz cobrou no canto direito para abrir o placar.

Já nos minutos finais, o Vitória teve a chance do segundo. Caicedo fez grande jogada pela direita, invadiu a área e finalizou, Vinícius fez uma grande defesa.

No segundo tempo, a primeira boa chegada foi do CRB, aos 10 minutos, Élton arriscou de muito longe e Martín Rodriguez defendeu.

Aos 30 minutos, Caicedo puxou contra-ataque, invadiu a área, mas Vinícius saiu do gol e salvou o CRB. Um minuto depois, Lucas Candido recebeu na intermediária e soltou uma bomba, a bola passou muito perto da meta alagoana.

O rubro-negro baiano teve a chance do segundo gol já nos minutos finais. Aos 47 minutos, Capa limpou para o meio e soltou uma bomba de pé direito, Vinícius fez uma grande defesa.

O CRB volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30, contra a Ponte Preta, em Campinas. Já o Vitória, encara o América-MG, também na quarta-feira, às 19h15, em Salvador.