Tiago Nunes exalta Galo e elogia condição física de Adriano após vitória do Athletico

O Athletico venceu a equipe do Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado (17), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, como de costume, o técnico rubro-negro, Tiago Nunes, enalteceu o resultado conquistado pela sua equipe e enfatizou a posição na tabela do adversário.



"Enfrentar um time da envergadura do Atlético-MG e vencer é prova que a gente tem capacidade de jogar com os melhores times do Brasil em igualdade e fazer bons jogos", disse.

Ele também voltou a comentar sobre a sequência de jogos fora de casa e, para ele, esse resultado veio em boa hora.



"A gente veio de uma atuação em porto Alegre que não foi boa e precisávamos de um resultado de recuperação. Hoje (sábado) a atuação foi de altos e baixos, e enfrentamos uma equipe que nos impôs dificuldades, que tem jogadores muito qualificados e está fazendo um trabalho de recuperação. (...) Acho que valoriza ainda mais nossa atuação, porque o Atlético mineiro tem uma tradição e uma história muito bonita", comentou.

Quando perguntado sobre Adriano, que estreou com a camisa do Furacão, Tiago enalteceu a carreira do atleta e frisou a preocupação com o físico do jogador.



"Carreira do Adriano fala por ele mesmo, um atleta com a bagagem que ele tem, uma trajetória bonita no futebol. Chegou praticamente adaptado ao ambiente. Pelo tempo sm jogar imaginamos que ele não aguentaria o jogo inteiro, mas você vê que ele erra muito pouco no jogo. É um jogador de excelência e temos de dar condição para ele ter uma sequência equilibrada sem expor para que ele possa se lesionar", finalizou.

O Athletico volta a campo na próxima quarta-feira (21), novamente em casa, contra o São Paulo, em jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão, às 19h15.