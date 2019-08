Após goleada, Jorge Jesus se anima em coletiva: "Flamengo tem tudo para dar certo"

O Flamengo goleou o Vasco neste sábado (17) por 4 a 1. Bruno Henrique, Gabigol (2x) e Arrascaeta marcaram para o Rubro-Negro. Leandro Castán diminuiu para o Cruzmaltino. O jogo foi o último antes da partida entre Flamengo e Internacional pela Libertadores na quarta-feira (21).

Após o jogo, o técnico Jorge Jesus começou elogiando a atuação do time e disse que a equipe está entendendo a ideia que é passada por ele:

"Dia a dia, jogo a jogo, vamos criando mais conhecimento do que quero para equipe, eu conheço mais os jogadores. Ainda temos quebra de concentração durante os 90 minutos. Nossos centrais são muito jovens e ainda perderam muito o conhecimento do jogo.”

O Português também falou sobre a concentração do time, que levou o gol no lance seguinte à primeira defesa de pênalti do goleiro Diego Alves - O goleiro defendeu duas penalidades durante o jogo:

“Depois do Diego defender o pênalti, não podemos tomar aquele gol. Muita gente eufórica esqueceu que o jogo não tinha acabado. São prognósticos que vamos aprendendo no dia a dia. Aprendemos ganhando, isso é melhor.”

Além disso, o treinador explicou a opção por manter Diego Alves, mesmo tendo sido contestado pela torcida recentemente:

“Já falei sobre isso (Diego Alves) outras vezes. Como treinador, temos que tomar decisões. E sei que às vezes o torcedor não vai entender bem. Sabia o valor dele e acreditei. Dei confiança, coloquei no jogo, e ele sentiu essa confiança. É um excelente goleiro, como é o César. Não tirá-lo do gol o fez sentir confiança para essa atuação grandiosa.”

Sobre a convocação de Bruno Henrique, um dos destaques da partida, o Mister fez questão de reforçar a fase boa que o atacante atravessa e salientou que outros jogadores também merecem chance na seleção. A entrevista se desenrolou em mais pontos sobre a torcida e toda a atmosfera dentro do estádio, recorde de público do ano com 65.418 torcedores, ultrapassando o jogo entre Flamengo x Athletico Paranaense pela Copa do Brasil.

Jesus rasgou elogios aos torcedores e parabenizou mais uma vez:

"Quero dar os parabéns aos torcedores. Senti como se estivesse no Maracanã. Não sentimos os torcedores adversários, mas sim os nossos em grande número. É um sinal bom para equipe. Sinal que a torcida está com a equipe e isso é fundamental.”

Antes de finalizar a entrevista, o treinador falou sobre a disputa acirrada em busca do título brasileiro, e citou São Paulo e Corinthians como favoritos, além dos três primeiros colocados:

“É verdade que estão os três na frente e não vamos inventar nada e dizer que não são equipes com potencial para disputar o título. Neste momento, a melhor equipe é o Santos, a segunda o Palmeiras e a terceira o Flamengo. O São Paulo vai entrar na disputa, o Corinthians vai entrar. São equipes com elenco forte e acho que vão disputar a liderança do campeonato.”

O próximo desafio do Flamengo é pela Libertadores da América, contra o Internacional, na quarta-feira (21) às 21h30. O Flamengo conta com a força do seu elenco para buscar a vitória dentro de casa, e assim levar a vantagem para o jogo da volta que será no Beira-Rio.