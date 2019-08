Apesar do jejum de vitórias, Tadeu valoriza empate contra o Bahia: "Importante fora de casa"

Na tarde deste domingo (18), Bahia e Goiás se enfrentaram pela 15ª rodada do Brasileirão, na Fonte Nova. A partida acabou 1 a 1, com gols de Guerra e Fábio Sanches, respectivamente. O empate deixa as equipes próximas na tabela, com o Tricolor em 10º, enquanto a equipe goiana se encontra na 12ª colocação.

Apesar de atuar com um jogador a mais durante quase todo o jogo, após a expulsão de Moisés ainda aos seis minutos do primeiro tempo, o Esmeraldino não conseguiu vencer o Bahia fora de casa e segue sem vencer no campeonato desde a pausa para a Copa América.

Tadeu, goleiro Esmeraldino, valorizou o empate fora de casa, entretanto comentou sobre a vitória que escapou no segundo tempo. O goleiro ainda salvou a equipe, em uma grande defesa após cabeçada de Fernandão.

“Empate é importante fora de casa. Mas devido as circunstâncias do jogo e pelo que a equipe apresentou, eu saio valorizando esse ponto, mas chateado pela equipe não ter vencido, algo que a gente estava tão próximo de conquistar."

Após o jogo, Rafael Moura também comentou sobre o resultado da partida e o fato de o Goiás ter jogado com uma vantagem numérica.

“Não esperava essa tranquilidade momentânea do primeiro tempo, a gente jogou com um jogador a mais o tempo inteiro, a equipe do Bahia é muito forte e dificilmente alguém vai vir aqui e tirar pontos dela. E a gente sai com um gosto amargo, porque a gente poderia pelo o que a gente propôs, sair daqui com a vitória. Mas esse um ponto é muito importante para a gente voltar a somar pontos.”

E agora?

Na próxima rodada, o Bahia joga no Independência, no dia 24 ,contra a equipe do Atlético-MG, a partida acontece às 11h. No dia seguinte, o Goiás enfrenta em casa, a equipe do Internacional, às 16h.