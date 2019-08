Dudu brilha, David Braz faz golaço e Grêmio empata com Palmeiras pelo Brasileirão

Jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão, disputado na Arena do Grêmio

No último sábado (17), o Grêmio recebeu o Palmeiras na Arena do Grêmio, onde ocorreu um jogo de ataque contra defesa. O jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro viu Dudu marcar primeiro para os visitantes e David Braz empatar no fim do jogo.

Com o resultado, o Palmeiras fica na 3ª posição, com 30 pontos. O Grêmio fica com 18 pontos, na 12ª posição, podendo perder uma posição ainda.

Dudu brilhante e um golaço de zagueiro

A primeira jogada de perigo foi aos 13 minutos, e ela já resultou em gol! Hyoran foi lançado na esquerda e tocou para Dudu, que arrancou pela direita, carregou para o meio e bateu cruzado, de esquerda, no canto direito de Julio César, para abrir o placar da partida para o Verdão, que fazia o 1 a 0!

Aos 24 o Grêmio teve a sua primeira chance com Cortez. O lateral cruzou pra área e a defesa palmeirense tirou para o meio de campo, onde estava Léo Moura. O lateral direito arriscou de longe e fez a bola passar perto do travessão, assustando Weverton.

Com 32 minutos, Léo Moura – em um momento de desatenção – tocou para trás e deu a bola no pé de Borja, que tentou driblar Julio César e foi travado pelo goleiro na finalização. Três minutos depois o Palmeiras teve m gol anulado, quando Borja foi lançado na área e cruzou para Hyoran cabecear para as redes, mas o camisa nove já estava em impedimento.

Aos 38, mais uma vez Dudu recebeu pela direita e levou para o meio, mas agora ele bateu de fora da área, nas mãos de Julio César.

No segundo tempo, a primeira jogada de mais perigo foi de Hyoran, que aos 28 minutos driblou dois marcadores, passou por um terceiro e bateu, mas foi na direção de Julio César.

10 minutos depois Luciano finalizou de longe, e antes de a bola chegar em Weverton ela pingou, obrigado o goleiro a tirar de manchete pra escanteio.

E, no apagar das luzes, o Grêmio empatou com um golaço. David Braz recebeu pelo meio e carregou a bola, até que chutou de longe e acertou onde a coruja dorme, empatando a partida em grande estilo!

O próximo jogo das duas equipes é na terça-feira (20), quando elas se enfrentam pela Libertadores, às 21h30, na Arena do Grêmio.