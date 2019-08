Na estreia de Rogério Ceni, Cruzeiro vence Santos e encerra jejum de 11 jogos no Brasileiro

O time do Santos sofreu neste domingo (18) no Mineirão contra o Cruzeiro. O clube paulista perdeu de 2 a 0 para a Raposa, com gols de Thiago Neves e Fred, e vê liderança ameaçada nas próximas rodadas.

Já no primeiro minuto, em ataque do time mineiro, Gustavo Henrique comete falta dura de carrinho em Pedro Rocha que entrava sozinho na área do peixe. A princípio, para o árbitro Anderson Daronco, não houve nada. Mas o VAR entrou em ação. Avisaram o juiz e após consulta ao árbitro de vídeo, veio a decisão de expulsar o zagueiro.

O time do Cruzeiro dominou toda a partida, chegando a 21 finalizações contra apenas 3 do Santos, o time do santista apenas tentou segurar o ímpeto cruzeirense, que com um a mais foi com tudo para vencer e se livrar da má fase no brasileirão que havia se instalado na toca da raposa.

A VOLTA DA DUPLA THIAGO NEVES E FRED

A dupla Fred e Thiago Neves deu muito certo na partida de hoje. Após entrar na partida aos 25 minutos do primeiro tempo, o atacante Fred que não fazia um gol a 15 jogos, enfim encerrou o jejum depois de linda assistência de Thiago Neves aos 43 minutos da primeira etapa, superando o goleiro Éverson que vinha trabalhando muito bem durante a partida, pegando bolas difíceis e insistindo em manter o placar em branco.

Já primeiro minuto da etapa final, o centroavante retribuiu a assistência recebida do camisa 10 cruzeirense e em tabela deixou o meia em condições de finalizar, em um chute seco, colocado de fora da área o Cruzeiro ampliou o placar no Mineirão, deixando o placar em 2x0, permanecendo assim até o final da partida

Mesmo com a vantagem de dois gols no placar, o time mineiro se manteve no ataque, fazendo triangulações, chegando à linha de fundo, fazendo o time paulista correr atrás da bola e sempre muito objetivo.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

O time do Santos ganhará uma semana para sacudir a poeira e focar no confronto em casa contra o Fortaleza, no próximo no domingo (25).

Também no próximo domingo, o Cruzeiro viaja até Alagoas para enfrentar o time do CSA, estádio Rei Pelé, em briga direta na parte de baixo da tabela.