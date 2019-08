Pintou o primeiro campeão! Brusque bate Manaus nos pênaltis e conquista a Série D

Pintou o primeiro campeão nacional de 2019. Neste domingo (18), o Brusque venceu o Manaus na Arena da Amazônia, na capital manauara por 6 a 5 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal e se tornou campeão da Série D.

O time catarinense saiu na frente logo aos um minuto do primeiro tempo. Thiago Alagoano cobrou falta na área e Júnior Pirambu de calcanhar abriu o placar para os visitantes.

A resposta do Manaus não demorou muito. Aos sete minutos, os donos da casa empataram. Spice levantou na área, Derlan cabeceou para dentro da pequena área, Sávio finalizou e deixou tudo igual na Arena da Amazônia.

A virada do Manaus aconteceu no início da segunda etapa. Logo aos 13 minutos, Evair cobrou escanteio e Mateus Oliveira subiu mais que todo mundo para fazer o segundo gol do Gavião do Norte. O Brusque empatou na reta final. após confusão na área, a bola sobrou para Thiago Alagoano, que livre de marcação deixou tudo igual.

Como o primeiro jogo em Santa Catarina também terminou empatado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis. Márcio Passos foi o único a perder pelo lado do Manaus. O goleiro Zé Carlos converteu o gol do título.

Público

A Arena da Amazônia tem novo recode de público. A final da Série D 2019 levou 44.896 torcedores ao estádio, ultrapassando Flamengo e Vasco com público de 44.419 torcedores, na semifinal do Campeonato Carioca em 2016.

Campanha do campeão

Em 14 jogos, o Brusque venceu nove, perdeu três e empatou duas vezes. Marcou 27 gols e sofreu 10.

Fase de grupos: O time catarinense ficou na primeira colocação no Grupo A15 com 15 pontos. Boavista, SC Gaúcho e Foz do Iguaçu foram as outras equipes do grupo.

2° fase: Após empatar o primeiro jogo fora de casa por 0 a 0 com o Hercílio Luz, o Brusque venceu por 2 a 0 na volta e garantiu vaga nas oitavas de finais.

Oitavas de finais: O Bruscão encarou o Boavista nas oitavas, adversário do mesmo grupo. O primeiro foi 1 a 1 no Rio de Janeiro e na volta, o time catarinense venceu por 3 a 0.

Quartas de finais: O Brusque perdeu o primeiro jogo no mata-mata da competição nas quartas de finais, quando foi derrotado pela Juazeirense por 1 a 0 na Bahia. Na volta, a equipe Quadricolor venceu por 4 a 0, garantindo uma vaga na Série C em 2020.

Semifinal: O Ituano venceu o primeiro jogo em São Paulo por 2 a 0, mas na volta, o time comandado por Waguinho Dias devolveu o placar, vencendo por 4 a 3 nos pênaltis.

Final: Os dois jogos da final com o Manaus ficaram no empate em 2 a 2, nos pênaltis, o Brusque venceu por 6 a 5 e conquistou o primeiro título nacional em sua história.

Ituano e Jacuipense/BA foram os outros dois clubes que subiram para a Série C de 2020 junto com Brusque e Manaus.

