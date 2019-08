Boa mira! Flamengo e Athletico-PR são os mais eficientes em finalizações na Série A

Eficiência. Essa é a palavra que pode ser utilizada para definir o atual Flamengo. Dono do melhor ataque do Brasileirão, com 32 gols marcados, o Rubro-Negro Carioca tem o segundo melhor desempenho em finalizações no campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o Athletico Paranaense.

Segundo estatísticas do site FootStats, o Flamengo precisa apenas de 6.78 chutes para chegar ao gol, enquanto o Furacão necessita de 6.77. A marca é tão expressiva que o Santos, líder do Brasileirão, está em sexto lugar na lista, precisando de 8.8 arremates para marcar. Já o Palmeiras, terceiro colocado, precisa de 8.13 finalizações. Ou seja, o Clube da Gávea leva menos tempo para fazer um gol do que os principais concorrentes ao título.

( Fonte: Footstats . net)

A chave para o sucesso do Mais Querido tem os nomes de um trio que caiu rapidamente nas graças da torcida: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Juntos, os três reforços que chegaram este ano ao Rio, somam 50 gols — mais da metade de gols marcados pelo Flamengo no ano: 82.

Gabriel Barbosa vive grande momento e está a três gols de alcançar a melhor fase de sua carreira, pelo Santos em 2018. Arrascaeta e Bruno Henrique também fazem uma excelente temporada. O Uruguaio tem 6 assistências, sendo o líder do campeonato no quesito. Bruno Henrique, recém convocado para a Seleção Brasileira, não fica para trás. O Atacante participou diretamente de 27 gols do Flamengo no ano, sendo 16 gols e 11 assistências.

O Flamengo espera continuar com o bom desempenho e conta com o trio para o próximo desafio, o duelo contra o Internacional, pela Libertadores. Nesta quarta-feira (21) às 21h30, o Rubro-Negro incia a luta para voltar a uma semifinal de Libertadores após 35 anos.