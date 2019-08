CSA surpreende e vence Fluminense no Maracanã

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o CSA marcou seu primeiro gol fora de casa e conquistou sua primeira vitória longe de Alagoas. O triunfo foi de 1 a 0 contra o Fluminense no Maracanã. Com a vitória, os alagoanos encostaram nos cariocas na tabela, porém os dois estão no Z-4 da competição.

Repeteco

O primeiro tempo foi o retrato das partidas que o Fluminense vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro de 2019. Criou chances, mas não conseguiu marcar.

Só Yony González finalizou seis vezes. Três para fora e três defendidas, sendo que uma delas obrigou o goleiro Jordi a fazer uma grande defesa. Além disso, Allan perdeu boa oportunidade de marcar após uma saída de bola errada da zaga adversária, mas o volante também parou em Jordi.

O Fluminense levava mais perigo, mas o CSA conseguia se defender e levou o jogo empatado para o intervalo.

Uma bola

O segundo tempo começou da mesma forma que acabou o primeiro, com os mandantes tentando achar espaços para furar a retranca dos visitantes em busca do primeiro gol.

Yony parou mais uma vez em Jordi, Brenner carimbou a trave e Ganso perdeu boa chance chutando p fora. Tirando isso o tricolor não teve nenhuma outra grande oportunidade.

Se via um Fluminense afobado e querendo chutar apenas de dentro da área. O CSA que tinha como proposta se defender e jogar por uma bola, achou esse "bola" aos 34 minutos, quando num contra-ataque Jonathan Gomez recebeu de frente pro gol e bateu no cantinho de Muriel.

Com o 1 a 0 contra o Flu ainda tentou, mas mais no abafa e sem sucesso. Mesmo com apenas um chute na direção do gol os alagoanos venceram a partida e empurraram o tricolor para o Z-4.