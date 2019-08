Sai zica! CSA e aquela primeira vitória fora de casa

Valeu pelo resultado, no entanto, um jogo muito fraco tecnicamente. No primeiro tempo, tanto CSA quanto Fluminense só conseguiram criar jogando nos erros adversários. E apesar dos dois times errarem muito, ninguém conseguiu abrir o placar.



O Fluminense teve duas boas chances, principalmente nas saídas de bola erradas do goleiro Jordi. Enquanto o CSA teve apenas uma boa chance com Alecsandro — também numa saída de bola errônea do Tricolor.



Claramente, o Azulão claramente jogava por uma bola, por um contra-ataque, mas, sem velocidade, ficou quase impossível agredir. O Fluminense teve a posse de bola e tentou criar, mas o CSA tumultuou a entrada da área e dificultou as ações do clube carioca.



O Fluminense gosta de tocar a bola, todos sabem disso, me espantou o CSA não avançar a marcação e fazer isso apenas uma vez em todo o primeiro tempo.

Mudanças de Argel

Na segunda metade do duelo, o clube alagoano se apareceu todo recuado e o Fluminense exercendo uma enorme pressão. Mesmo o jogo sendo fora e contra um grande, o CSA estava precisando vencer devido sua posição na tabela, mas, mesmo assim, o técnico Argel Fucks resolveu por mais um volante aos 26 minutos, recuando ainda mais um time que já estava levando pressão.



Após levar alguns sustos, finalmente o CSA mexeu ofensivamente, promovendo a entrada de Bustamante, o que surtiu efeito imediato, pois no ataque seguinte — inclusive com fundamental participação do pequenino — o azulão abriu o placar do jogo com Jonatan Gomez.



Feito o gol, o CSA se defendeu com os 12. Sim, 12. Os 11 + a torcida espalhada por todo o Brasil, que a cada ataque do Fluminense, sofria do coração.



Assim, os destaques positivos foram Jordi, João Vitor e Gomez. E o destaque negativo foi Naldo.