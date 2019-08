Bragantino bate Criciúma fora de casa e se mantém mais uma rodada na liderança da Série B

Em jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino visitou o Criciúma e saiu de Heriberto Hülse com os três pontos. A partida que foi disputada na última segunda (19) teve gols de Matheus Peixoto e Uillian Correa, que fecharam o placar em 2 a 0 para o líder da competição.

O Bragantino continua na liderança, com 34 pontos ganhos, apenas dois na frente do Coritiba, vice-líder da competição. Já o Criciúma continua em apuros na tabela. São 17 pontos em 17 jogos. Seria como se o time houvesse empatado todos os jogos da competição até o momento. O Tigre ocupa a 18ª posição do campeonato.

Mais uma rodada na liderança

A primeira chance do jogo foi aos 13 minutos, quando em uma falta na lateral esquerda, perto da grande área, Claudinho bateu forte e fez a bola passar raspando a trave esquerda de Luís, assustando toda defesa do Criciúma. Aos 17, Claudinho cruzou de fora da área e o zagueiro Thales tirou o pé da bola, que foi na direção do gol e obrigou Luís a salvar o time!

Aos 23 minutos, em uma bela jogada, Matheus Peixoto escorou para Ytalo, que dominou e bateu de fora da área, com muita força e acertou o travessão! O Bragantino, no começo do primeiro tempo, dominava o jogo! Três minutos depois, Marlon tentou o chute cruzado, vindo da esquerda já dentro da área, e a bola passou raspando a trave direita de Julio César.

Com 30 minutos, o placar foi aberto! Rafael Silva desceu pela esquerda e fez um belíssimo cruzamento na cabeça de Matheus Peixoto, que cabeceou pro chão para vencer Luís e fazer o 1 a 0 para o Bragantino na casa de seu adversário!

A cabeçada de Matheus Peixoto (Foto: Divulgação/Bragantino)

No segundo tempo, o Criciúma foi pra cima e tentou dar velocidade ao jogo, mas as jogadas não aconteciam como era esperado. Mas, aos 13 minutos, Daniel Costa cobrou uma falta pela lateral esquerda, perto da grande área, direto pro gol. Ela ainda pegou na rede, por cima do gol, tirando um ‘uuh!’ da torcida do Tigre.

Apenas aos 29 o Bragantino chegou mais uma vez, em uma ótima jogada pela esquerda, onde Wesley tocou de calcanhar para Ytalo bater forte, sem ângulo, e mandar a bola perto da junção da trave com o travessão.

Dez minutos depois, Uillian Correa arrancou pelo meio em um contra-ataque de três contra dois, e tocou para Bruno Tubarão, sozinho, bater em cima de Luís, que devolveu pro meio. Tubarão tentou o chute de novo, mas não pegou bem e viu a zaga tirar a bola da área.

E, aos 40 minutos, Uillian Correa fez um golaço! A bola foi lançada para Aderlan, que, pela direita, tocou para Claudinho. Ele, na entrada da área, tocou de calcanhar para Uillian Correa bater de longe e encobrir Luís, marcando um golaço!

O Bragantino volta aos gramados já na próxima quinta-feira (22), às 21h30, quando recebe o Coritiba no Nabizão, em um jogo de seis pontos. Já o Criciúma viaja para enfrentar o Paraná, às 11h do próximo sábado (24). Ambos os jogos são válidos pela 18ª rodada da Série B de 2019.