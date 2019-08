Flamengo comandado por Jorge Jesus mira o topo do Brasileirão

O trabalho de Jorge Jesus no Flamengo começa a se desenvolver, pois o Rubro-Negro Carioca é o segundo colocado no topo da tabela do Brasileirão. Vencedor dos últimos dois jogos (Grêmio e Vasco), o Fla contou com o tropeço de Palmeiras (contra Bahia e Grêmio) e Santos (contra São Paulo e Cruzeiro), para diminuir a vantagem para os clubes paulistas: só dois pontos atrás do líder Santos.

Em boa fase, o Flamengo conquistou quatro vitórias desde a volta do Campeonato Brasileiro após a pausa da Copa América. O êxito nas partidas foram fundamentais para se aproximar do Palmeiras, pois a equipe paulista tinha oito pontos de vantagem em relação ao Flamengo.

O "Mais Querido" vive bom momento e vem motivado na véspera de uma partida importante nas quartas de Libertadores, contra o Internacional.

Em campo, o time comandado por Jorge Jesus tem se portado bem nos jogos. O treinador português completou dois meses desde o primeiro treino (20 de junho) pelo clube brasileiro. Ele parece estar cada vez mais adaptado ao futebol praticado no Brasil.

A fase atual é boa, o grupo está motivado, mas o treinador já viveu dias ruins no clube, como na eliminação para o Athletico-PR no Maracanã, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. No entanto, reanimou todo o grupo para, no mesmo estádio, reverter o placar no duelo contra o Emelec, avançando de fase após disputa de pênaltis. Na última rodada, o Fla goleou o rival Vasco por 4 a 1. O treinador fez alguns comentários sobre o triunfo.

"Aprendemos ganhando, isso é melhor. Estamos crescendo jogo a jogo, o time está confiante, a torcida confia na equipe. O Flamengo tem tudo para dar certo", disse o treinador.

No decorrer das partidas, o técnico teve diversos desfalques, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol estiveram lesionados, mas já voltaram a jogar. No entanto, Diego Ribas, Rodrigo Caio e Vitinho ainda estão em processo de recuperação. Diante de todas as ausências, o Jorge Jesus teve que ser criativo para montar a equipe. Nesse período contou com o reforço de Gerson, recém-contratado que se mostrou útil atuando bem em todas posições que foi escalado.

De fato, o desempenho tem sido bom com o treinador, que chegou no decorrer da temporada. Mas JJ (Jorge Jesus) está ciente de toda disputa que envolve o topo da tabela.

"Estão os três (Santos, Palmeiras e Flamengo) na frente, e não vamos inventar nada e dizer que não equipes com potencial para disputar o título. Neste momento, a melhor equipe é o Santos, a segunda é o Palmeiras e a terceira o Flamengo. O São Paulo vai entrar na disputa, o Corinthians vai entrar. São equipes com elenco forte, e acho que vão disputar a liderança do campeonato", finalizou o treinador.

Agora, é aguardar o desfecho da temporada rubro-negra para ver se todo esse bom desempenho acarretará a títulos para o time da Gávea.