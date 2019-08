Com retornos, Flamengo recebe equilibrado Internacional pela Libertadores

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (21) pela Libertadores. O jogo marca os primeiros 90 minutos de uma disputa que terminará no dia 28 de agosto, no Beira-Rio.

O Rubro-Negro vem de vitória contra o maior rival - venceu o Vasco por 4 a 1 - pelo Brasileirão e conta com o elenco quase completo para a partida. O Internacional, mesmo com time reserva também venceu no fim de semana, o adversário foi Fortaleza, no Castelão.

Maracanã decisivo e retorno de jogadores

A principal vantagem do Flamengo para o jogo da ida é o místico estádio do Maracanã. O palco tem sido o talismã dos cariocas há bastante tempo. No Campeonato Brasileiro, a equipe segue com 100% de aproveitamento no Maior do Mundo. Além disso, em 2019, o Rubro-Negro perdeu apenas duas partidas no estádio: Contra o Fluminense, no Campeonato Carioca e contra o Peñarol, pela fase de grupos da Libertadores.

O Clube da Gávea também tem como trunfos o retorno de um trio de jogadores muito importantes para o plantel: Rodrigo Caio, Lincoln e Vitinho. Os três estão recuperados da lesão que os afastou de algumas partidas e já foram integrados ao elenco. Treinaram durante a semana e têm chances de entrar no jogo.

Provável equipe que o Flamengo levará em campo tem: Diego Alves; Rafinha, Thuler (Rodrigo Caio), Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar, William Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Bruno Henrique.

As dúvidas para a partida estão na zaga: manter Thuler ou voltar com Rodrigo Caio. Rodrigo está retornando de lesão e treinou com o grupo durante a semana. No ataque, Gabriel Barbosa é desfalque. O jogador sentiu dores na coxa esquerda e não foi relacionado para o duelo. Outro jogador que não enfrentará a equipe gaúcha é o meia Diego, que não tem retorno previsto, pois está em tratamento de uma fratura no pé esquerdo.

Desfalque de última hora

O Flamengo perdeu seu principal atacante para o duelo: Gabriel Barbosa. O atacante de 22 anos reclamou de dores durante o clássico de sábado, contra o Vasco, e foi substituído para que a lesão não se agravasse. Porém, não conseguiu se recuperar a tempo e sequer foi relacionado para a partida contra o Internacional.

Principal hipótese é de que o técnico Jorge Jesus escale o meia Everton Ribeiro entre os titulares e adiante Arrascaeta para formar uma dupla de ataque com Bruno Henrique.

Invencibilidade e defesa forte são destaques colorados

Se por um lado pode-se destacar a qualidade dos atacantes Rubro-Negros, por outro deve-se ressaltar a segurança da defesa colorada: O Internacional não sofreu nenhum gol com seus zagueiros titulares nas últimas 5 partidas. O sucesso tem os nomes de Víctor Cuesta e Rodrigo Moledo. Juntos, os zagueiros ajudaram o Clube do Povo a avançar nas oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil sem ser vazado.

O fato de sofrer poucos gols passa diretamente pelo estilo de jogo colorado, a equipe joga de forma compacta e sólida, aproveitando, principalmente, os contra-ataques deixados pelo adversário.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (20), o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, cobrou atenção aos contra-ataques gaúchos:

"A gente já sabe que o Inter é um time que defende também junto. Tem um bom contra-ataque, tem um Guerrero, que é um jogador espetacular e faz a diferença. Então nós temos que, na hora que estivermos atacando, estar bem posicionados. Não podemos tomar contra-ataques, porque a gente viu que a grande força deles é essa."

Provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso (Rithely), Edenilson (Nonato), Patrick, D’Alessandro e Rafael Sobis (Nico López); Paolo Guerrero.

O time tem algumas indefinições no meio-campo e ataque. O técnico Odair Hellmann espera pela recuperação de Edenílson, com lesão muscular na coxa direita, e de Rodrigo Lindoso, ainda com dores no tornozelo. No ataque a incerteza fica entre Nico López ou Rafael Sobis. O treino de segunda e terça-feira no Beira-Rio foi fechado para a imprensa e o mistério permanece.

Entre os desfalques do Inter para o jogo estão Rodrigo Dourado e Galdezani, ambos em recuperação de lesão. A equipe viaja nesta terça-feira (20) para o Rio. Na capital carioca, fará a concentração para o duelo das 21h30 de quarta-feira, no Maracanã.

Arbitragem e retrospecto

A arbitragem da partida será de Roberto Tobar, auxiliado por Christian Schiemann e Claudio Rios, com Julio Bascuñan no comando do VAR. Todos os juízes citados vêm do Chile.

O retrospecto em mata-matas pesa em favor dos Cariocas, apesar de nunca terem se enfrentado em competições internacionais, Flamengo e Internacional já duelaram em cinco oportunidades no cenário nacional. O Rubro-Negro levou a melhor em três, enquanto os gaúchos comemoraram duas vezes.