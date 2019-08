Para celebrar 105 anos do Palmeiras, torcedores vão participar de corrida de rua

No dia 25 de agosto, os palmeirenses vão correr em comemoração aos 105 anos de fundação do time Alvi Verde, o evento esportivo vai acontecer um dia antes do aniversário do clube.



A corrida de rua "Palmeiras Run” terá o trajeto realizado por diversos pontos turísticos da cidade de São Paulo que fazem parte da história do clube paulista. O ponto inicial será na Praça do Patriarca, no centro da cidade, e segue por locais como rua Boa Vista, Praça da Sé, Av Brigadeiro Luís Antônio, Pça da República, Teatro Municipal e Viaduto do Chá.



Os alunos de Educação Física da Fam vão participar como staff durante a corrida, desde o aquecimento com os participantes, hidratação e apoio no percurso.



“A participação dos alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário FAM no evento “PALMEIRAS RUN”, contribuirá na formação e aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias dentro das inúmeras competências que o profissional poderá atuar futuramente. Dentre elas destacamos a gestão e organização de eventos de grande porte, aproximação com o público praticante de corrida de rua recreativo e ou competitivo, que atualmente é um nicho de mercado que vem crescendo exponencialmente”, disse Gabriela Molinar a coordenadora do curso de Ed Física.



Os kits devem ser retirados nos dias 23 e 24 de agosto, das 10h às 21h, no shopping Bourbon – Rua Palestra Itália, 500. O kit básico contempla: camiseta, chip de cronometragem, número de peito e sacochila.

Já o kit premium contempla: camiseta, chip de cronometragem, número de peito, sacochila, boné e copo. Os participantes terão direito a medalha oficial do “Palmeiras Run”.



Serviço: "Palmeiras Run "

Local: Praça do Patriarca, Centro Histórico de São Paulo

Saída: 7h