Sem vencer há cinco jogos, Paraná recebe Atlético-GO pela Série B

O Paraná recebe a equipe do Atlético-GO na noite desta terça-feira (20), às 20h30, na Vila Capanema, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B 2019. Em décimo com 23 pontos, o Tricolor da Vila busca voltar a vencer, já que está sem triunfos desde a 11ª rodada, quando bateu o Figueirense fora da casa por 1 a 0. Já o Dragão tenta permanecer no G-4, já que está na terceira colocação, com 28 pontos.

Matheus Costa muda escalação

Serão muitas mudanças na equipe titular do Paraná para o jogo desta terça-feira. Primeiro, o atacante Jenison deve dar lugar a Rodrigo Porto, na busca de mais mobilidade no ataque, utilizando um falso 9. Luan e Matheus Anjos também estão fora. Itaqui e Luiz Otávio devem fazer dupla no meio. A boa notícia é a volta do lateral Guilherme Santos.

Para voltar a vencer e tentar brigar na parte de cima, o Paraná terá duas partidas dentro de casa, em sequência, e Matheus quer foco total dos atletas.



"Nada melhor que em um momento que estamos jogar com uma equipe qualificada. Não podemos medir esforços para conquistar a vitória, disse o treinador. Dos 16 jogos, tivemos nove fora e sete em casa. Agora teremos dois jogos em casa e, se somarmos seis pontos, faremos 29 pontos e é uma boa pontuação. Sabendo que é um jogo de alta pressão", disse.

O Paraná deve jogar com: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Fernando Neto; João Pedro, Rodrigo Porto e Bruno Rodrigues.

Dragão também terá mudanças

Assim como o Tricolor da Vila, o Atlético-GO também terá mudanças para este jogo. Serão três alterações, todas por opção do treinador. Moacir e Jorginho voltam de suspensão, enquanto Jonathan está recuperado de lesão. Reginaldo, Pedro Bambu e André Luís estão fora.

Além disso, o técnico alertou para a dificuldade que a equipe encontrará no sul, mesmo com a má fase do adversário.



"A gente sabe que o Paraná tem um contra-ataque rápido. Os extremos são rápidos. E eles têm jogadores muito bons nas bolas paradas, então devemos evitar de fazer faltas próximo à área. O segredo na verdade é cada um dar o seu melhor", disse.

Para Wagner, as três rodadas seguintes devem ditar a tabela até o fim da Série B.



"Essas últimas três rodadas, com certeza, no meu entendimento, do décimo lugar para cima e para baixo vão se distanciar. Principalmente, no G-4. Então, esses próximos nove pontos são importantíssimos e quanto mais pontuar melhor. Sempre respeitando o adversário", frisou.

O Atlético-GO deve jogar com: Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho; Mike, Rodrigo Rodrigues e Matheus.