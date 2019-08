Em novo mando de campo, Vila Nova recebe Sport em Goiânia

Na noite desta terça-feira (20), Vila Nova e Sport se enfrentam pela 17ª rodada da Série B. O confronto será disputado às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Goiânia. As duas equipes venceram na rodada anterior e buscam emplacar a segunda vitória consecutiva. O objetivo, no entanto, é diferente: enquanto o Tigre goiano, na 14ª posição, busca fugir do Z-4, o Leão da Ilha (5º), visa entrar de vez no G-4.

Tigre com novo mando de campo

O Vila Nova tem mandado os jogos da Segundona no Serra Dourada. Mas para este jogo, a partida foi transferida para o Olímpico de Goiânia. O estádio, inclusive, traz boas lembranças para o técnico Marcelo Cabo, pois enquanto esteve no rival Atlético-GO, levantou a taça de campeão da Série B em 2016.

“Foi um consenso. Todos quiseram a mudança para o Olímpico. Quando a confirmação da notícia chegou, eu estava com o elenco no ônibus e vi a alegria no semblante dos atletas. Eu também gostei, pois tenho uma história muito bonita no Olímpico. Me identifico muito com o estádio e acredito que vamos bem lá”, comentou o treinador.

Para esta partida, o Vila terá os desfalques do zagueiro Diego Jussani e do lateral-direito Jeferson, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Guarani e cumprem suspensão automática. No entanto, a equipe conta com Alan Mineiro que, após ter sido afastado do elenco, retornou há duas rodadas – derrota contra o Operário-PR e vitória sobre o Guarani. Segundo o meia, o afastamento foi importante para melhorar o seu psicológico.

“Esse momento que eu tive foi importante psicologicamente. Tive um tempo com minha família, sei que não vivia um bom momento. O Marcelo Cabo conversou comigo, aceitei numa boa, entendi meu momento. Ficar de fora é ruim, mas foi importante para mim, voltei mentalmente muito melhor. Fisicamente também melhorei. Vou evoluir, sei o que posso fazer e o que a torcida espera de mim”, avaliou.

Leão terá mudanças obrigatórias para a partida

Sem tempo para treinar da partida anterior para este jogo, o Sport terá como base da sua preparação a análise de vídeos do Vila Nova e dos seus próprios jogos. Mesmo com uma logística difícil, o zagueiro Rafael Thyere espera uma boa apresentação da equipe diante do Tigre.

“A gente sabe que é difícil a nossa logística, mas o professor vai passar vídeos da equipe deles e também mostrar os pontos positivos desse jogo (contra o Botafogo-SP), para a gente analisar bem e fazer um grande jogo contra o Vila Nova e, depois, ir para Campinas e fazer outro”, disse o zagueiro.

Na partida anterior, o Sport teve a expulsão do volante Marcão e não poderá contar com o volante para este jogo. No entanto, o técnico Guto Ferreira poderá contar com o lateral-direito Norberto, que está de volta após cumprir suspensão automática. Já para a vaga do volante, apesar do técnico Guto Ferreira não confirmar o substituto, João Igor é um forte candidato a assumir a posição. O atleta, que entrou na partida anterior, na vitória contra o Botafogo-SP, se coloca à disposição para assumir o posto.

“Sou muito grato a Deus por ter voltado no momento certo. Venho trabalhando desde quando tive a lesão e esperando essa oportunidade. Entrei numa hora boa, com a vitória por 3 a 0 da equipe. Vou trabalhar, e, se Guto precisar de mim, estarei à disposição”, disse o volante.