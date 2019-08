Gabriel vê Botafogo no caminho certo e estabelece meta para o ano: "Libertadores é o desejo"

O Botafogo terá uma semana livre para trabalhar visando o duelo contra a Chapecoense, na próxima segunda (26), no Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians no último final de semana, o Alvinegro viu a distância para o G4 aumentar. Atualmente, a equipe é a nona colocada com 22 pontos conquistados.

Em entrevista coletiva, Gabriel lamentou a o revés em Itaquera, mas destacou que o objetivo do Glorioso ainda é o mesmo: chegar à Libertadores. Para ele, é natural tropeçar em um campeonato tão disputado como o Brasileirão.

"Nosso pensamento continua o mesmo: chegar à Libertadores. Infelizmente o Brasileiro é muito nivelado, tem o nível muito alto. É natural. Às vezes você ganha, perde ou empata. A Libertadores é o nosso desejo e o do clube. Infelizmente aconteceu, agora temos que trabalhar bastante para o jogo de segunda-feira".

O zagueiro também projetou a partida contra a Chapecoense, que será muito importante para o time. De acordo com o defensor, as duas equipes chegarão motivadas e o jogo será difícil.

"Já temos plena convicção de que será um jogo muito difícil. Chapecoense está num momento muito difícil, mas vem de vitória importante no clássico com o Avaí. Eles vêm motivados, e o Botafogo também. Temos convicção do que temos feito e daquilo tudo que temos de melhorar".

Gabriel afirmou ver o Botafogo no caminho certo principalmente pelo trabalho que Eduardo Barroca vem fazendo. O destaque da zaga alvinegra aproveitou para analisar o desempenho do grupo até aqui no Brasileirão.

"Pelo trabalho e a convicção do que o Barroca tem proposto para nós. Time que mantém a posse, joga com coragem para sair jogando e buscar o gol. Temos que criar mais, isso é mais nítido. O trabalho tem sido muito bem feito. A gente está fazendo um bom campeonato, temos potencial para ficar mais acima na tabela. Podemos evoluir ainda mais. Ficamos na expectativa de continuar progredindo para entrar na zona da Libertadores".

Por fim, o zagueiro de 24 anos, emprestado pelo Atlético-MG, comentou sobre a venda do lateral-esquerdo Jonathan.

"O Botafogo ainda não oficializou a saída dele, mas entendemos que deve sair. Perda significativa, menino jovem, mas com muito talento. Nos ajudou muito quando foi titular e no período quando estava na reserva. Contra o Flu, deu ótimo cruzamento para o gol do Alex Santana se não me engano. Se acontecer de ele sair, será bom para ele, bom para o clube".