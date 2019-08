Identificado com estilo de Rogério Ceni, Thiago Neves garante Cruzeiro ofensivo contra CSA 

Hoje, na Toca da Raposa II, falou Thiago Neves, um dos principais jogadores da equipe celeste e também destaque da última partida contra o Santos, confronto que marcou o reencontro do Cruzeiro com a vitória, após onze rodadas.

Um dos alvos de críticas da torcida até o último jogo, voltou a balançar as redes, na estreia do novo professor, depois de seis confrontos. A novidade no comando trouxe, por consequência, boas perspectivas para o craque celeste, que confessa da necessidade de postura ofensiva daqui para frente, característica enxergada no trabalho de Ceni.

“Pelo time que a gente tem, não podemos jogar recuado, não podemos esperar nenhum adversário - tanto dentro de casa quanto fora. É o estilo de jogo que eu gosto, pelos nomes que a gente tem dentro de campo, uma forma mais agressiva (marcação-pressão), posse de bola. Qualidade a gente tem para ficar com a bola no pé, o Rogério está começando a fazer isso. A gente vai aprimorar a cada dia, cada semana, para que nos jogos importantes o time esteja afiado”

A chegada de Rogério Ceni e sua equipe por Belo Horizonte também passa por uma modificação do dia a dia celeste. Junto ao técnico, seu auxiliar francês, Charles Hembert, é tido como alguém que preza por dinâmica e intensidade. Apesar do pouco tempo, já se faz possível notar as mudanças no ritmo de trabalho.

“A gente sentiu muito com a chegada dele na forma de treinamento, até na hora de beber água tem um certo controle para voltar de novo e treinar com intensidade, então, todo mundo já sabe: tem que estar descansado para treinar, porque é muito pesado. Mas acho que é importante, todo mundo está muito animado com a forma que ele joga, a gente só quer melhorar mais ainda para que, o quanto antes, fique afiado e comece a jogar da forma que queremos e também o torcedor” revela o camisa 10 em análise sobre o dia a dia dos treinos de Rogério Ceni

O time do Cruzeiro não deve fugir muito daquele que se iniciou no último domingo (18); Thiago Neves deve estar presente na partida contra o CSA, que ocorrerá no dia 25.