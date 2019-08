Campeãs da Copa Feminina, atletas dos EUA lutam na justiça por pagamento igualitário

Em março, antes do início da Copa do Mundo da França de 2019, membros da equipe de futebol feminino dos EUA processaram a Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer), por discriminação de gênero. Essa foi uma ação coletiva federal contra a entidade citando a discriminação de gênero. Cerca de 28 membros da seleção estão listados como demandantes no processo, que foi arquivado no Tribunal Distrital dos EUA na Califórnia.

Alega-se no processo que a federação discrimina pagando às mulheres menos do que os membros da seleção masculina por um trabalho substancialmente igual e negando condições de jogo, treinamento e viagem iguais; promoção igualitária de seus jogos; apoio e desenvolvimento iguais para as partidas e outros termos e condições de emprego igual ao time masculino. Em um caso hipotético citado no processo, se as equipes feminina e masculina ganhassem 20 jogos seguidos em uma temporada, as mulheres ganhariam 38% do que os homens fazem.

História Antiga

Não é a primeira batalha legal entre a federação e da equipe feminina. Em 2016, cinco jogadoras entraram com uma ação na Comissão de Oportunidades Iguais de Trabalho, a agência federal que aplica a lei de igualdade. Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd e Becky Sauerbrunn, procuram representar todas as jogadoras atuais e antigas que eram membros da seleção a qualquer momento desde 4 de fevereiro de 2015. Além delas, a ex-jogadora, Hope Solo também participou da denúncia e entrou com uma ação contra a US Soccer. A queixa no entanto não foi resolvida

Em abril de 2017, foi anunciado que a Associação de Jogadoras da Seleção Feminina havia fechado um novo contrato com a US Soccer, ratificando um acordo de trabalho até 2021. O que cobriria a Copa do Mundo deste ano na França as Olimpíadas de 2020.

Foto: Reprodução/US Soccer

Declarações

Em Julho deste ano, o US Soccer afirmou que as atuais campeãs mundiais conquistaram mais do que a Seleção Masculina, em uma carta aberta no Twitter, a federação, disse que de 2010 a 2018 tinha pago US $ 34,1 milhões em salários e bônus para as mulheres e 26,4 milhões de dólares para os homens. Números que não incluem benefícios, como cuidados de saúde, que as mulheres recebem.

Incluído nos números da federação está o fato de a US Soccer pagar as jogadoras femininas um salário para jogar na Liga Nacional de Futebol Feminino, enquanto os homens são pagos por suas equipes individuais.

Molly Levinson, porta-voz da seleção feminina, disse em uma declaração em Julho, que os números eram enganosos e "completamente falsos". As mulheres têm tido muito mais sucesso do que os homens, vencendo quatro Copas do Mundo - a mais recente sendo na França e quatro medalhas de ouro olímpicas. O time masculino concorda com a ação.

"As jogadoras da seleção merecem pagamento igual e estão certas em buscar um recurso legal dos tribunais ou do Congresso", afirmou em nota a Associação dos Jogadores da Equipe Nacional de Futebol dos EUA (USNSTPA).

Contagem regressiva

O julgamento para o caso de Discriminação de Gênero está marcado para 5 de maio de 2020. Levinson ainda ressaltou que o grupo está satisfeito e que aguardam ansiosamente a audiência.

"Estamos satisfeitos com o cronograma expedito que foi estabelecido pelo tribunal e estamos ansiosos para avançar neste caso [...] Aguardamos ansiosamente o julgamento em maio de 2020, quando os jogadores terão seu dia no tribunal. Temos toda a confiança de que essas atletas campeãs do mundo receberão o que merecem legalmente - nada menos que salário e condições de trabalho iguais".

Palavras de Alex Morgan

Foto: Reprodução/US Soccer

Em uma entrevista para uma rádio nos Estados Unidos, a co-capitã da equipe feminina, Alex Morgan diz que não vê o julgamento como uma distração. Pelo fato que acontece um mês antes das Olimpíadas. Ela também mencionou que são as futuras atletas que irão colher os benefícios da igualdade de remuneração.

"Eu não acho que nós conhecemos o futebol sem distrações. Nós sentimos que sempre lutamos por um lugar na mesa e sempre lutamos por tudo que ganhamos, então ter o caso pode ser empurrado para maio é bom no geral. Nós não vamos colher os benefícios da igualdade de remuneração. Quem vai colher os benefícios é a próxima geração. Então eu acho que essas garotas e a próxima geração devem se sentir confiantes de que estão em boas mãos e que estamos estabelecendo essa estrutura e essa compensação e essa verdadeira igualdade para eles", disse a camisa 13.

Foto: Reprodução/US Soccer

Sobre a relação da equipe com a US Soccer, Morgan afirmou que poderá ficar desgastada, mas espera que uma solução possa ser encontrada, já que todas querem representar os Estados Unidos em alto nível.

"Obviamente, à medida que se aproxima do julgamento, provavelmente ficará mais feio (o relacionamento), então acho que isso levará mais tempo para curar. No entanto, saber que a US Soccer é a nossa entidade patronal e queremos representar o nosso país ao mais alto nível e queremos avançar em conjunto ... Espero que nos próximos nove meses possamos encontrar uma solução que nos convenha tanto em que as mulheres e os homens são pagos iguais em compensação. Se não, então eu posso ver isso continuando neste caminho até o julgamento", concluiu.