Felipão projeta jogo de volta contra o Grêmio: "Temos que ter muitos cuidados"

Após triunfo contra o Grêmio por 1 a 0 no Rio Grande do Sul, Felipão comentou todas as situações do jogo e projetou a volta no Pacaembu.

Ao comentar a vantagem que leva para São Paulo, o treinador minimizou o resultado e destacou a qualidade da equipe gremista que continua muito viva no confronto, segundo ele.

"A história está mostrando que o Grêmio fora de casa ainda faz melhores jogos do que em casa. Temos uma vantagem não mínima, quase nenhuma. Sabemos que podemos tomar um gol, aí é tudo igual. Temos que administrar o resultado quando pudermos. A intenção não é a administração do resultado. Temos o exemplo da Copa do Brasil contra o Inter. Temos que ter muitos cuidados. O Grêmio tem uma qualidade com a bola."

Felipão também falou sobre a atuação de sua equipe, destacando o perfil copeiro e brigador do Palmeiras no dia de hoje.

"Foi copeiro como o Grêmio é. Sempre que trabalhei no Palmeiras tentei montar uma equipe que jogasse com essa entrega. Foram bem equilibrados hoje. Enfrentar o Grêmio, que é uma das equipes copeiras do futebol sul-americano, em igualdade."

Ao ser perguntado sobre a expulsão de Felipe Melo, Scolari disse que hoje não irá cobrar Felipe de maneira forte por ter interpretado,principalmente o segundo cartão como rigoroso.

"Quando temos que cobrar do Felipe Melo cobramos internamente. Hoje, na minha opinião, não vou cobrar a mais do que o normal porque uma das faltas não era para amarelo. Hoje posso dizer que não tenho o que cobrar dele mais do que algumas vezes".

Com isso, a volta entre e Palmeiras e Grêmio acontece na próxima terça (27), às 21h30.